Ким Кардашян рассказала, как эффективно похудеть всего за десять дней

«Не за горами важное для меня мероприятие — Бал Института костюма Met Gala. Хотя я много занимаюсь спортом, последнее время я ела много сладкого, — признается Ким. — Чтобы быстро вернуться в форму, я перехожу на эффективную детокс-диету».

Диета Кардашян рассчитана на десять дней и подойдет далеко не каждой девушке. Хотя в рационе есть много достаточно калорийных блюд (в том числе диетический шоколадный коктейль), с четвертого по шестой день диеты разрешается пить только смузи и травяной чай, пишет Mixnews.lv.

Остальные дни не такие строгие. «В день допускаются два приема пищи, — рассказывает Ким. — Блюда должны быть низкокалорийными: например, салат с лососем и листьями горчицы, гуакамоле с овощными чипсами, суп из тыквы баттернат и салат или курица с салатом романо».