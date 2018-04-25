Прием парацетамола во время беременности повышает риск аутизма

Прием парацетамола во время беременности на 30% увеличивает риск развития у будущих детей синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, как показало исследование ученых из Израиля. Это распространенное обезболивающее, также известное как ацетаминофен, увеличивает риск аутизма у будущих детей на 20%. Хотя не очень понятно, каким образом парацетамол влияет на вероятность возникновения СДВГ или аутизма, ранее это лекарство было связано с развитием коммуникационных проблем и уменьшением уровня интеллекта среди детей, чьи мамы принимали его во время беременности, сообщает Medikforum.ru.

Отметим, что парацетамол является активным ингредиентом сотен безрецептурных лекарственных средств, это самый распространенный анальгетик для беременных, которые сталкиваются с жаром и дискомфортом. Приблизительно 65% будущих мам в США принимают это лекарство в период беременности, как показывает статистика Центра по контролю и профилактике заболеваний. Несмотря на полученные сведения, ученые призывают беременных не паниковать, ведь необходимо управлять болью с помощью лекарств в случае необходимости, поскольку стресс и болевые ощущения, а также высокая температура сами по себе производят крайне негативное воздействие на здоровье будущих детей.