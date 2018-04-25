Тампон-убийца: 37-летняя американка чуть не умерла из-за средства гигиены

Американка находилась на грани жизни и смерти из-за синдрома токсического шока Мы уже рассказывали о модели Лорен Вассер, потерявшей ноги из-за синдрома токсического шока. К сожалению, ее случай далеко не единственный. Так, в мае прошлого года Эми Халлер Фоллис почувствовала себя плохо и решила, что простудилась. Однако ломота в теле и жар со временем только усиливались. Через двое суток боль стала нестерпимой, и американка поехала в больницу. После проведения необходимых анализов, врачи установили, что у нее синдром токсического шока из-за использования тампона (Синдром токсического шока — потенциально смертельное осложнение, вызванное разного типа инфекциями. Влагалище — самая «впитывающая» часть женского тела. Когда вы помещаете внутрь тампон, то вместе с ним в микрофлору попадают посторонние химические вещества). Медики не были уверены, что Эми выживет и даже вызвали для нее священника, передает Woman.ru.

Женщина рассказала журналистам The Sun, что в какой-то момент увидела умерших родственников: мать, отца, дедушку с бабушкой, дядю и брата, который покончил с собой в 16 лет. «Никто из них не говорил со мной, они просто смотрели на меня и улыбались, а позади был белый свет», — вспомнила Эми. Реклама Женщина призналась, что была очень счастлива видеть близких, осознавала, откуда они пришли, но не хотела уходить с ними.