Тампон-убийца: 37-летняя американка чуть не умерла из-за средства гигиены

Мать двоих детей Эми Халлер Фоллис попала в больницу с синдромом токсического шока. Женщина и представить не могла, что использование гигиенических средств может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем. Американка находилась на грани жизни и смерти из-за синдрома токсического шока.
Американка находилась на грани жизни и смерти из-за синдрома токсического шока Мы уже рассказывали о модели Лорен Вассер, потерявшей ноги из-за синдрома токсического шока. К сожалению, ее случай далеко не единственный. Так, в мае прошлого года Эми Халлер Фоллис почувствовала себя плохо и решила, что простудилась. Однако ломота в теле и жар со временем только усиливались. Через двое суток боль стала нестерпимой, и американка поехала в больницу. После проведения необходимых анализов, врачи установили, что у нее синдром токсического шока из-за использования тампона (Синдром токсического шока — потенциально смертельное осложнение, вызванное разного типа инфекциями. Влагалище — самая «впитывающая» часть женского тела. Когда вы помещаете внутрь тампон, то вместе с ним в микрофлору попадают посторонние химические вещества). Медики не были уверены, что Эми выживет и даже вызвали для нее священника, передает Woman.ru.
Женщина рассказала журналистам The Sun, что в какой-то момент увидела умерших родственников: мать, отца, дедушку с бабушкой, дядю и брата, который покончил с собой в 16 лет. «Никто из них не говорил со мной, они просто смотрели на меня и улыбались, а позади был белый свет», — вспомнила Эми. Реклама Женщина призналась, что была очень счастлива видеть близких, осознавала, откуда они пришли, но не хотела уходить с ними.
Эми знала о том, что такое сидром токсического шока — читала статью о женщине, потерявшей из-за этого ногу. Однако Фоллис не ожидала, что сама может пострадать, ведь она старалась быть аккуратной, когда использовала средство гигиены, да и менструация у нее закончилась до того, как появились тревожные симптомы. По мнению докторов, токсический шок мог вызвать кусочек оболочки тампона, оставшийся во влагалище. Он чуть не стоил Эми жизни. Женщина пять дней находилась в реанимации, она даже не могла сама дышать. Муж и двое сыновей уже готовы были проститься с ней навсегда. Муж и сыновья Эми уже были готовы проститься с ней. Однако она неожиданно пошла на поправку. По словам Эми, это случилось как раз после того, как ее навестили умершие близкие. Женщина провела в больнице еще шесть дней, а потом доктора отпустили ее домой. Американка считает, что на небесах ей просто подарили второй шанс.