Девять безопасных продуктов, которые можно есть даже ночью

AdMe.ru подготовил для вас список продуктов, идеальных для ночного перекуса. А если вы еще не готовы отдать предпочтение здоровой пище, можете просто исключить из рациона еду, которая совершенно не подходит для употребления в ночное время.

1. Сыр

Ученые из Гарварда предупреждают, что переедание может помешать сну не меньше, чем голод, поэтому советуют отдать предпочтение легкому перекусу в ночное время. Например, рекомендуется съесть несколько ломтиков сыра, который обладает достаточно насыщенным ароматом, чтобы удовлетворить вкусовые рецепторы, и при этом не станет причиной тяжести в животе.

2. Йогурт

По мнению диетологов, греческий йогурт идеален для ночного перекуса, так как в нем мало жиров и много белков. Согласно исследованиям, протеин, содержащийся в таком йогурте, не только надолго оставляет ощущение сытости, но и помогает телу сжигать больше калорий в дневное время.

3. Крекеры

Речь идет не о любом печенье, а именно о цельнозерновых крекерах, которыми можно перекусить без вреда для здорового сна и фигуры. В их составе преобладают так называемые медленные углеводы, способные надолго подарить чувство сытости.

4. Попкорн

Специалист в области клинического питания Эрика Канналл предлагает любителям снеков в ночное время съесть чашку попкорна без масла и соли. Такой перекус никак не скажется на фигуре.

Добавить блюду вкуса Эрика предлагает при помощи черного перца или чесночного порошка.

5. Яйцо

Сваренное вкрутую яйцо содержит всего 75 ккал, однако отлично борется с голодом. По мнению Эрики Канналл, такой вариант перекуса позволит вам забыть о голоде до утра и при этом не превратится в лишние сантиметры на талии.

6. Овощи

Если вы знаете, что ночью обязательно проснетесь, чтобы перекусить, но понимаете, что не удовлетворитесь одним продуктом, можно с вечера оставить для себя какое-нибудь здоровое блюдо. Например, овощной салат.

Отдавать предпочтение лучше зеленым овощам, так как именно они содержат сложные углеводы, которые обеспечат вам чувство сытости до утра.

7. Яблочное пюре с корицей

Специалист по здоровому питанию Карен Борсари рекомендует тем, кого ночью тянет к сладкому, приготовить для себя яблочное пюре с корицей. В него можно добавить небольшую горсть изюма.

Такое блюдо не только притупит вашу тягу к пончикам и булочкам, но и поспособствует снижению уровня орексина, заставившего вас проснуться, чтобы поесть.

8. Стакан вишневого сока

Имеется в виду только натуральный свежий сок вишни. Может, он не принесет особого чувства сытости, зато такой сок, как показали исследования, благоприятно влияет на качество сна, увеличивая его глубину и продолжительность.

9. Банан

Несмотря на то, что этот фрукт довольно быстро усваивается, второй раз за ночь голод вас разбудит едва ли. Дело в том, что в банане в большом количестве содержатся калий и магний, помогающие нам расслабиться, а также мелатонин, который, согласно исследованиям, способствует сонливости.

Бонус: худшие варианты для ночного перекуса

Простые углеводы, к примеру, выпечка или сладости. Они гарантированно напомнят о себе утром, превратясь в лишний вес.

Алкоголь. Он способствует обезвоживанию и ощущению жара, да и позывы в туалет никто не отменял. Из-за всего этого вы можете проснуться ночью еще несколько раз.