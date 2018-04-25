Чем органическая косметика отличается от обычной и как не купить подделку

Что значит органическая косметика и чем она полезна?

Прежде всего, нужно понимать: органическая косметика не равно натуральная. К примеру, в натуральной косметике помимо животных и растительных компонентов могут содержаться различные отдушки, консерванты, усилители аромата. Контроль выращивания растений для косметики проводится не всегда, а процентное содержание натуральных и ненатуральных ингредиентов регулируется производителем, а не международными компаниями сертифицирования, передает Adme.ru.

Главный же принцип органической косметики — «не нанеси вреда». И речь не идет только о непосредственных «пользователях» косметики.

Учитывается:

бережное отношение к окружающей среде;

контроль выращивания всех натуральных ингредиентов;

четкое соотношение натуральных, химических и органических компонентов;

запрещено тестирование на животных.

Такую косметику выбирают люди с определенной философией отношения к себе и к миру. Все составляющие органической продукции, вплоть до упаковки, проходят строгий контроль на предмет воздействия на человека и окружающую среду, и это подтверждено сертификатами.

Если сравнивать ее с обычной косметикой, то получается, что все потенциально вредные для человека вещества изначально сведены к минимуму.

Современное понятие органической косметики уже несколько расширилось. Такую косметику могут называть экологичной, вегетарианской, этичной. В этих видах тоже существуют отличия, они описаны в конце статьи.

Как отличить настоящую органическую косметику

Чтобы убедиться, что перед вами органическая косметика, нужно обращать внимание на сертификаты качества. К сожалению, пока не придуман единый стандарт сертифицирования, поэтому в европейских странах они разные.

Самые распространенные:

Ecoсert и Cosmebio (Франция)

BDIH и Eco Control (Германия)

Soil Association, (Великобритания)

ICEA и Eco Agri Cert (Италия)

NaTrue (Бельгия)

COSMOS Standard Organic (объединяет несколько вышеприведенных стандартов, общеевропейский)

Подход немного отличается, однако они все гарантируют, что:

в косметике нет запрещенных ингредиентов, список которых очень большой (отдушек, минеральных масел, веществ, полученных от мертвых животных, агрессивных ПАВ, красителей, консервантов, аллергенов, ГМО, продуктов нефтепереработки);

косметика безопасна для экологии (быстро расщепляется в воде, не образует токсинов и пр.);

упаковка не наносит вреда природе или сделана из переработанных материалов;

продукт содержит не менее 95–98 % натуральных ингредиентов в составе.

Убедиться в том, что косметика органическая, можно только при наличии сертификата. Зеленые листочки, красивые печати, цветочки, надписи bio, organic, eco ничего не значат без подтверждения сертифицированности и являются просто маркетинговым ходом.

Подделывание значка сертификата грозит высокими штрафами и закрытием предприятия, поэтому этим производители не грешат.

Можно ли отличить по внешнему виду?

Есть несколько признаков, которые выделяют органическую косметику среди других.

Органическая косметика:

имеет не слишком приятный, «аптечный» запах, очень редко фруктовые или цветочные ароматы, если в составе есть эфирные масла;

средства практически не пенятся, так как в составе нет химических пенообразующих веществ (Soldium Lauril Sulfat);

в составе не будет слов с приставкой PEG- и окончаниями -cone, -DEA, -TEA, -EDTA, -MEA, paraben.

Популярные виды «косметики принципов»

Что может стоять за обычным косметическим средством? Оказывается, целая идеология.

Среди натуральной и органической продукции в последние несколько лет стали появляться средства по уходу, которые основаны на бережном отношении к своему организму и окружающему миру.

Экологичная косметика очень похожа на органическую, но ее главный принцип — не навредить окружающей среде. То есть она может содержать и синтетические элементы, но только те, которые быстро расщепляются в природе и не несут угрозы.

Вегетарианская косметика — в ней не будет содержаться некоторых продуктов животного происхождения, но не всех. Могут присутствовать мед, воск, коллаген и пр.

Веганская косметика — строгое отсутствие всех животных компонентов.

Этичная косметика — не тестируется на животных ни при каких обстоятельствах.

Все эти виды могут не пересекаться между собой, потому как часто изготовлены, опираясь на один главный принцип.