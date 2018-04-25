Шесть продуктов, которые напрасно запрещают беременным

Беременность – время, когда приходится соблюдать массу ограничений, в том числе и в питании. Среди этих ограничений есть бессмысленные. В категорию запретных иногда незаслуженно попадают даже очень полезные продукты.
1. Морепродукты
Считается, что поедание морепродуктов во время беременности приводит к сыпи и другим проблемам с кожей у ребенка. Научных доказательств этому нет. Напротив, креветки, устрицы, мидии и другие морепродукты полезны для будущей мамы и плода. Это ценный источник белка, железа цинка. Глубоководные жирные рыбы, такие как лосось, сельдь, сардина, – источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, пишет Deti.mail.ru.
Опасность могут представлять сырые и плохо приготовленные морепродукты. Есть риск заражения норовирусами, листериями, сальмонеллами, некоторыми паразитами. Если вы решили пойти в суши-бар, всегда нужно уточнять, из каких продуктов приготовлены суши и роллы, были ли они предварительно термически обработаны. Если вы готовите рыбу и морепродукты дома, убедитесь, что они хорошо проварились.
Копченая и соленая рыба тоже может быть опасна. В мясе некоторых крупных морских рыб, например, акулы, тунца, королевской макрели, рыбы-меч накапливается ртуть. Этот токсичный металл опасен для плода, он приводит к нарушениям со стороны почек, нервной, иммунной системы.
2. Яйца
Некоторые будущие матери боятся «яичной» аллергии, и совершенно напрасно. Если вы едите яйца во время беременности, это не сделает вашего ребенка аллергиком. Напротив, если перечислять самые полезные продукты для будущих мам, яйца в этом списке можно смело ставить на одно из первых мест. Они являются прекрасным источником белка, содержат многие витамины и минералы, холин – вещество, которое способствует правильному развитию головного и спинного мозга, снижению риска дефектов нервной трубки.
Опасны лишь сырые яйца, так как в них могут присутствовать болезнетворные микроорганизмы: сальмонеллы (возбудители кишечной инфекции – сальмонеллеза) и листерии. Последние приводят к выкидышам, мертворождениям, преждевременным родам. Правильно приготовленные яйца для беременной женщины – когда белок и желток твердые.
3. Коровье молоко
Коровье молоко – еще один «аллерген», который иногда не советуют употреблять во время беременности. На самом деле во время беременности молоко не только не опасно, но и полезно. Это ценный источник кальция – минерала, особенно важного во втором триместре, когда у плода формируются кости.
Если с пищей не поступает достаточное количество кальция, малыш начинает его «добывать» из организма будущей мамы. Коровье молоко содержит ценные аминокислоты, витамины D, E, A. Главное – не употреблять непастеризованные молочные продукты: они могут быть заражены опасными микроорганизмами.
Детям до 12 месяцев его пить нельзя, но не из-за аллергии, а из-за того, что организм малыша не может его нормально усваивать. На первом году жизни обеспечить потребности организма малыша может только грудное молоко, а при невозможности грудного вскармливания – специальные смеси.
Помимо коровьего, можно пить козье, соевое молоко. Будущим матерям рекомендуется употреблять 3 стакана молока или молочных продуктов каждый день. Полезны йогурты.
4. Соль
Некоторые врачи до сих пор рекомендуют будущим матерям ограничить потребление соли, чтобы предотвратить отеки. Однако рекомендованная ежедневная норма потребления соли не меняется во время беременности – она составляет, как и для любого человека, 6 граммов (примерно одна чайная ложка). Ученые не нашли доказательств того, что ограничение потребления соли снижает риск преэклампсии.
Соль важна для правильной работы всех органов и для поддержания водно-солевого баланса. Проблема в том, что современные люди едят слишком много соли. У многих вошло в привычку пересаливание пищи во время приготовления – иначе «вкус не тот».
По большому счету есть лишь два условия, когда потребление хлорида натрия нужно ограничить примерно в два раза: повышенное артериальное давление и возраст старше 51 года.
5. Цитрусовые
Апельсины и цитрусовые содержат витамин C, фолиевую кислоту, клетчатку. Они помогают в профилактике дефектов нервной трубки у плода, предотвращают запоры у будущей мамы, способствуют усвоению железа.
Цитрусовые не повышают риск аллергии у будущего ребенка. Единственное, что может помешать будущей маме есть апельсины, ананасы, другие фрукты и ягоды, – изжога. Она и без того беспокоит многих беременных женщин, а продукты, в которых содержатся кислоты, ее усиливают. Кстати, вода с лимонным соком помогает уменьшить тошноту.
6. Помидоры
Томаты – часть здорового рациона, нет причин ограничивать их потребление во время беременности. Помидоры содержат витамин C, ликопин (антиоксидант, который защищает клетки) и другие полезные вещества. Однако иногда томаты, как и цитрусовые, все же приходится есть меньше – из-за изжоги.
В 2007 году ученые из Флоридского университета даже создали генетически модифицированные томаты с повышенным содержанием фолиевой кислоты. Впрочем, на прилавках они появятся не скоро. Для того чтобы генетически модифицированные томаты были одобрены контролирующими организациями, нужно провести дополнительные исследования, а это может занять годы.