Шесть продуктов, которые напрасно запрещают беременным

1. Морепродукты

Считается, что поедание морепродуктов во время беременности приводит к сыпи и другим проблемам с кожей у ребенка. Научных доказательств этому нет. Напротив, креветки, устрицы, мидии и другие морепродукты полезны для будущей мамы и плода. Это ценный источник белка, железа цинка. Глубоководные жирные рыбы, такие как лосось, сельдь, сардина, – источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, пишет Deti.mail.ru.

Опасность могут представлять сырые и плохо приготовленные морепродукты. Есть риск заражения норовирусами, листериями, сальмонеллами, некоторыми паразитами. Если вы решили пойти в суши-бар, всегда нужно уточнять, из каких продуктов приготовлены суши и роллы, были ли они предварительно термически обработаны. Если вы готовите рыбу и морепродукты дома, убедитесь, что они хорошо проварились.

Копченая и соленая рыба тоже может быть опасна. В мясе некоторых крупных морских рыб, например, акулы, тунца, королевской макрели, рыбы-меч накапливается ртуть. Этот токсичный металл опасен для плода, он приводит к нарушениям со стороны почек, нервной, иммунной системы.

2. Яйца

Некоторые будущие матери боятся «яичной» аллергии, и совершенно напрасно. Если вы едите яйца во время беременности, это не сделает вашего ребенка аллергиком. Напротив, если перечислять самые полезные продукты для будущих мам, яйца в этом списке можно смело ставить на одно из первых мест. Они являются прекрасным источником белка, содержат многие витамины и минералы, холин – вещество, которое способствует правильному развитию головного и спинного мозга, снижению риска дефектов нервной трубки.

Опасны лишь сырые яйца, так как в них могут присутствовать болезнетворные микроорганизмы: сальмонеллы (возбудители кишечной инфекции – сальмонеллеза) и листерии. Последние приводят к выкидышам, мертворождениям, преждевременным родам. Правильно приготовленные яйца для беременной женщины – когда белок и желток твердые.

3. Коровье молоко

Коровье молоко – еще один «аллерген», который иногда не советуют употреблять во время беременности. На самом деле во время беременности молоко не только не опасно, но и полезно. Это ценный источник кальция – минерала, особенно важного во втором триместре, когда у плода формируются кости.

Если с пищей не поступает достаточное количество кальция, малыш начинает его «добывать» из организма будущей мамы. Коровье молоко содержит ценные аминокислоты, витамины D, E, A. Главное – не употреблять непастеризованные молочные продукты: они могут быть заражены опасными микроорганизмами.

Детям до 12 месяцев его пить нельзя, но не из-за аллергии, а из-за того, что организм малыша не может его нормально усваивать. На первом году жизни обеспечить потребности организма малыша может только грудное молоко, а при невозможности грудного вскармливания – специальные смеси.

Помимо коровьего, можно пить козье, соевое молоко. Будущим матерям рекомендуется употреблять 3 стакана молока или молочных продуктов каждый день. Полезны йогурты.

4. Соль