Ученые выяснили, почему дети никогда не устают

Многие молодые родители, а также дедушки и бабушки удивлялись, откуда у малышей берется столько сил. Кажется, что они могут носиться по комнатам или по дачному участку безостановочно по многу часов подряд, совершенно при этом не уставая. Ученые из University of Clermont Auvergne во Франции установили, что по уровню выносливости ребенка можно сравнить с профессиональным спортсменом, который готовится к триатлону. Дело в том, что детский организм гораздо быстрее восстанавливается от усталости, вызванной физическими нагрузками, и в этом плане он даже превосходит атлетов, которые тренируются по много месяцев подряд. Таковы выводы исследования, в ходе которого ученые сравнили уровень энергии 13 маленьких мальчиков и 12 взрослых людей, а также 12 профессиональных спортсменов, пишет Medikforum.ru.

Это сравнение показало, что дети гораздо лучше взрослых используют кислород в качестве «топлива» для физических нагрузок, что сводит до минимума усталость. При этом при выполнении разного рода задач, требующих выносливости, женщины и дети могут уставать быстрее взрослых, так как функционал их сердечно-сосудистой системы ограничен. Однако малыши удивительным образом адаптируются к этому, используя гораздо менее энергозатратные движения и делая больше шагов для того, чтобы преодолевать необходимые им дистанции. Исследование продемонстрировало, что дети снимают все возрастные ограничения за счёт развития резистентных к усталости мышц и своих способностей очень быстро восстанавливаться после изматывающих нагрузок.