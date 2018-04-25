среда, 25 апреля 2018 г.
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Двухлетняя мини-Рапунцель поражает своей шевелюрой

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Благодаря своей шевелюре двухлетнюю австралийку Арию Билгин прозвали мини-Рапунцель. За счет волос девочка выглядит намного старше и уже вовсю наслаждается карьерой модели.

Ария уже родилась с копной волос: «У нее на голове не было ни одного пустого места», - вспоминает мать девочки. А за два года ее волосы стали только толще и гуще, с ней даже заключило контракт модельное агентство, пишет Sobranna.ee.

Малышке можно делать любые прически: локоны, косички, хвостики, жгутики и т.д. Мать верит, что у ее дочери волос больше, чем у любого взрослого. А прохожие останавливаются, чтобы на нее поглазеть.

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