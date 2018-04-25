Полуторагодовалая девочка задохнулась в кроватке под плюшевым медведем

Декси проснулась утром и обнаружила свою дочку мертвой. Сбылся самый страшный кошмар любого родителя. В кроватке малютки Конни лежало много разных милых игрушек. Они должны были защищать девочку от падения и ударов головой. Вечером накануне любящая мать положила в колыбельку еще и большого плюшевого медведя, и это решение оказалось роковым. Малышка, по всей видимости, задела игрушку во сне и та завалилась прямо на малютку. Девочка не смогла выбраться из-под нее и задохнулась, пишет Life.ru.

«Между стеной и кроваткой был маленький промежуток. Именно туда я и положила все игрушки. Я ни о чем еще так не жалела в жизни», - говорит убитая горем мать.

Теперь она хочет предостеречь других родителей, чтобы они не повторяли ее ошибку. Декси просит убирать из колыбелек все: игрушки, одеяла, подушки, ленты, ремни. Она поделилась своей ужасающей историей на Facebook и выложила трогательное видео в память о погибшей дочери.