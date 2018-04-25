Видео: блогер сделала шикарное платье из мусорных мешков

Блогер сделала нарядное платье из мусорных мешков, боди и старой юбки при помощи клея и скотча. Оказалось, это совсем несложно, но требует много времени. Зато результат не разочаровывает: наряд получается очень даже неплохим. Есть подробная видеоинструкция.
YouTube-блогер по имени Эмбер Шоль показала, как можно сэкономить на покупке праздничного наряда, например, на выпускной: она сделала платье из мусорных пакетов, пишет Medialeaks.ru.
На такую идею девушку вдохновил один из комментариев под ее роликом: «Эмбер даже в мусорном пакете выглядела бы, как бомба».
Эмбер решила доказать всем, что это правда, и взялась за дело. Она заранее продумала дизайн наряда, для изготовления которого ей понадобилось совсем немного материалов.
Сами мусорные мешки (самые обычные).
Стандартное черное боди (основа для платья).
Скотч.
Клей.
И старая юбка.
Процесс изготовления платья был не столько сложным, сколько длительным. У Эмбер на это ушел практически весь день. Она скручивала из мешков цветы, закрепляла их скотчем и обклеила ими все боди, включая лямки.
А потом — и нижний край юбки.
Когда все было готово, результат удивил даже саму Эмбер. Она посмотрела в зеркало и поняла: а платье-то ничего!
Для Эмбер платье из мусорных мешков не первый опыт поделок своими руками. На своем канале она рассказывает подписчикам, как сделать рваные шорты из старых джинсов или как превратить обычную ванную комнату в шикарную.