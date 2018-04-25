Видео: блогер сделала шикарное платье из мусорных мешков

YouTube-блогер по имени Эмбер Шоль показала, как можно сэкономить на покупке праздничного наряда, например, на выпускной: она сделала платье из мусорных пакетов, пишет Medialeaks.ru.

На такую идею девушку вдохновил один из комментариев под ее роликом: «Эмбер даже в мусорном пакете выглядела бы, как бомба».

Эмбер решила доказать всем, что это правда, и взялась за дело. Она заранее продумала дизайн наряда, для изготовления которого ей понадобилось совсем немного материалов.

Сами мусорные мешки (самые обычные).

Стандартное черное боди (основа для платья).

Скотч.

Клей.

И старая юбка.

Процесс изготовления платья был не столько сложным, сколько длительным. У Эмбер на это ушел практически весь день. Она скручивала из мешков цветы, закрепляла их скотчем и обклеила ими все боди, включая лямки.

А потом — и нижний край юбки.

Когда все было готово, результат удивил даже саму Эмбер. Она посмотрела в зеркало и поняла: а платье-то ничего!