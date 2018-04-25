Пять типов родителей, которые встречаются на любой детской площадке

AdMe.ru, обобщив наблюдения за поведением мам и пап, выделил несколько типов родительской любви и дает советы, как не перестараться и соблюдать баланс в воспитании.

Преуспевающие

Ребенок у преуспевающих родителей просто обязан соответствовать их представлению о суперчеловеке, они никогда не сидят на месте и наслаждаются жизнью на все 100 %. Пока вы меняете пеленки и думаете, как бы поспать хоть три часа в сутки, они побывали в Таиланде, на фестивале в Финляндии и прошли пешим маршрутом по Карелии. У таких родителей в сутках часов больше, чем запланировано природой (и сил, кстати, тоже). Преуспевающая мать уже побывала во всех кружках района, поэтому она с радостью поделится опытом со всеми матерями на детской площадке в часовом монологе.

Если вы узнали себя

Для начала нужно осознать, что ребенок — это стихия, и в этой суете женщина пытается все и везде успеть, заполняя свою жизнь исключительно обязанностями по воспитанию. Чтобы не уснуть за компьютером, выбирая очередные билеты на детский праздник, позвольте немного радостей, которые принесут удовольствие лично вам, не бойтесь признаться, что ребенок — это не всегда просто. Поспите днем вместе с малышом, вспомните, что вам приносило радость раньше, пусть ваша жизнь будет разнообразнее и приносит удовольствие.

Экородители

Родители-натуралисты отличаются безмерной любовью ко всему исключительно естественному, чистому и природному. Если покупать кровать, то только из дуба и с безопасным лакокрасочным покрытием, перед этим проверив все сертификаты. Мама-натуралист не признает хлеб и творог из магазина, потому что они точно ненатуральные, поэтому и печенье на школьных ярмарках обычно у детей таких родителей самое вкусное.

Если вы узнали себя

Отлично, если вы знаете рецепт самого вкусного домашнего пирога или народный способ, как отстирать пятно от майонеза, но это вовсе не значит, что нужно пренебрегать современными технологиями и средствами, которые способны сделать вашу жизнь намного легче. Навязанные идеалы, ставшие нормой всемогущих мам с детьми, довольными 24 часа в сутки, — это не более чем красивая картинка. Не вините себя за то, что ваш хлеб сегодня из магазина, он наверняка будет хороший по составу, но зато в сэкономленное время вы сможете почитать любимую книгу.

Родители «в квадрате»

Родители «в квадрате» испытывают сильную привязанность к ребенку и готовы посвятить всю свою жизнь его воспитанию. Даже не пытайтесь обсудить с ними вчерашние новости или новости моды, только если эта мода не детская. Мама «в квадрате» не слышит ничего и не видит никого, даже собственного мужа, она всегда рядом со своим ребенком и уверена, что, если оторвать взгляд на минуту, прилетит коршун и унесет чадо.