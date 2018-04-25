Пять различий между мужчинами и женщинами, о которых вы должны помнить

Мужчины и женщины развивались по-разному

Это биологический факт. Эволюция устроила мозг мужчин таким образом, чтобы они соответствовали выполняемым задачам — охотились и защищали свое племя от врагов. Для выполнения этих задач им приходилось отключаться и не проявлять эмпатию. Между тем, мозг женщин призван был выполнять реляционные роли. Женщины рожали, работали сообща, общались между собой, пишет Soulpost.ru.

То, как мозги мужчин и женщин развивались на протяжении веков, сыграло определенную роль в том, как они устроены сегодня. Вот почему женщины часто хотят более сочувственного общения со своими мужчинами, и мужчины подвергаются критике, потому что в них нет подобной эмоциональной способности.

Эти эволюционные различия не облегчают жизнь

Другое дело — «эволюционное несоответствие. К этому относится тот факт, что органы и мозги мужчин и женщин развивались в совершенно разных условиях, чем сегодня. Большинству мужчин больше не нужно охотиться, и не каждой женщине нужно размножаться.

Это может вызывать беспокойство и путаницу у мужчин и женщин, но открытый разговор о несоответствиях поможет внести гармонию в отношения.

Мужчины и женщины не всегда соглашаются на секс и романтику

Поскольку мужчины развивались без способностей к эмоциональному диалогу, в отличие от женщин, между ними часто возникают разногласия о важности секса и отношений. Например, мужчины в четыре раза чаще, чем женщины, считают, что секс и эмоциональная близость — одно и то же.

Кроме того, согласно последним исследованиям, мужчины влюбляются быстрее, чем женщины. Поэтому мужчинам и женщинам необходимо понять, что у них могут быть совершенно различные определения романтики, поэтому открытое общение так важно.

Пол — это еще не все

Хотя и существуют умственные и биологические различия между мужчинами и женщинами — важно признать, что есть вещи поважнее пола.

Мы — больше, чем просто мужчины и женщины. Мы — люди. Если вы пытаетесь изучить эволюционные различия между полами, вам также необходимо учитывать биоиндивидуальность. Потому что между всеми людьми существуют различия, а не только между мужчинами и женщинами.

Отношения между мужчинами и женщинами развиваются годами

Это особенно важно понять, если вы пребываете в долговременных отношениях. Когда молодая пара вступает в брак, партнеры должны понять, что их отношения будут меняться и развиваться с каждой важной вехой в их жизни.

Карьера, дети, пенсия — все эти этапы могут полностью изменить отношения пары. Партнерам необходимо осознать, что эволюция их связи обязывает их открывать друг друга снова и снова, поскольку они будут постоянно расти и меняться.

Просто помните — у женщин и мужчин — симбиотические отношения с самого начала человечества.