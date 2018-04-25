Пять различий между мужчинами и женщинами, о которых вы должны помнить

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Мужчины и женщины развивались по-разному
Это биологический факт. Эволюция устроила мозг мужчин таким образом, чтобы они соответствовали выполняемым задачам — охотились и защищали свое племя от врагов. Для выполнения этих задач им приходилось отключаться и не проявлять эмпатию. Между тем, мозг женщин призван был выполнять реляционные роли. Женщины рожали, работали сообща, общались между собой, пишет Soulpost.ru.
То, как мозги мужчин и женщин развивались на протяжении веков, сыграло определенную роль в том, как они устроены сегодня. Вот почему женщины часто хотят более сочувственного общения со своими мужчинами, и мужчины подвергаются критике, потому что в них нет подобной эмоциональной способности.
Эти эволюционные различия не облегчают жизнь
Другое дело — «эволюционное несоответствие. К этому относится тот факт, что органы и мозги мужчин и женщин развивались в совершенно разных условиях, чем сегодня. Большинству мужчин больше не нужно охотиться, и не каждой женщине нужно размножаться.
Это может вызывать беспокойство и путаницу у мужчин и женщин, но открытый разговор о несоответствиях поможет внести гармонию в отношения.
Мужчины и женщины не всегда соглашаются на секс и романтику
Поскольку мужчины развивались без способностей к эмоциональному диалогу, в отличие от женщин, между ними часто возникают разногласия о важности секса и отношений. Например, мужчины в четыре раза чаще, чем женщины, считают, что секс и эмоциональная близость — одно и то же.
Кроме того, согласно последним исследованиям, мужчины влюбляются быстрее, чем женщины. Поэтому мужчинам и женщинам необходимо понять, что у них могут быть совершенно различные определения романтики, поэтому открытое общение так важно.
Пол — это еще не все
Хотя и существуют умственные и биологические различия между мужчинами и женщинами — важно признать, что есть вещи поважнее пола.
Мы — больше, чем просто мужчины и женщины. Мы — люди. Если вы пытаетесь изучить эволюционные различия между полами, вам также необходимо учитывать биоиндивидуальность. Потому что между всеми людьми существуют различия, а не только между мужчинами и женщинами.
Отношения между мужчинами и женщинами развиваются годами
Это особенно важно понять, если вы пребываете в долговременных отношениях. Когда молодая пара вступает в брак, партнеры должны понять, что их отношения будут меняться и развиваться с каждой важной вехой в их жизни.
Карьера, дети, пенсия — все эти этапы могут полностью изменить отношения пары. Партнерам необходимо осознать, что эволюция их связи обязывает их открывать друг друга снова и снова, поскольку они будут постоянно расти и меняться.
Просто помните — у женщин и мужчин — симбиотические отношения с самого начала человечества.
Да, они могут раздражать или не понимать друг друга, но, если мы признаем различия между полами, нам будет легче найти общий язык.