Почему люди расходятся: топ-десять самых популярных причин

Любовь до гроба, которую желают на свадьбах молодоженам – на деле оказывается не такой уж простой и достижимой. И знакомая с детства фраза “жили они долго и счастливо“ у многих ассоциируется только со сказками, но не имеет ничего общего с реальной жизнью. Почему так происходит? Куда уходит любовь? Ведь все люди в разной степени мечтают о вечной любви. И в начале отношений никто и думать не хочет о том, что спустя какое-то время они расстанутся.
Давайте разберемся в причинах, почему же люди перестают любить друг друга.
Неоправданные ожидания
Семейные отношения – далеко не сказка. Это сразу после свадьбы удовлетворять потребности и пожелания партнера достаточно легко. Но вот со временем, в процессе совместного проживания, проявляются скрытые поначалу недостатки: жадность, эгоизм, невнимание, агрессия, вредные привычки. А это всегда убивает любовь, пишет Ivona.bigmir.net.
Безразличие
Сохранение любви требует определенных усилий со стороны обоих партнеров. Когда же супруги воспринимают действительность как нечто само собой разумеющееся, не требующее работы и энергетических затрат, то уважение и доброта заменяются безразличием, туда же уходит и любовь.
Отсутствие общения
Элементарные задушевные разговоры нужны не меньше, чем постельные отношения. Но если конфликт остался нерешенным, запросы неудовлетворенными, а информация не услышана, то такую ситуацию можно с уверенностью назвать могильщиком любви.
Измена
Для подавляющего большинства семейных пар измена – это неизменный и безальтернативный путь к разрыву отношений. Предательство не прощается и кардинально меняет отношение к изменщику. После выявления измены от любви не остается и следа, а потому многие пары расходятся.
Ревность
Часто ревность считается признаком любви – раз ревнует, значит, любит. Но всего должно быть в меру. И если ревность становится манией, она превращает жизнь супругов в настоящий ад. Постоянные, беспочвенные упреки, слежка и скандалы - сложно придумать более разрушительную силу для отношений.
Отсутствие фундамента
Скороспелые, поверхностные, быстро развивающиеся отношения, не основанные ни на чем, в большинстве случаев не выдерживают проверку временем и распадаются при малейших неприятностях.
Несовместимость характеров
Первая эйфория проходит, и пара узнает друг друга лучше. Часто партнеры могут обнаружить, что их образ жизни и приоритеты не совпадают. Разница во вкусах, жизненных ценностях приводит к разрыву отношений.
Скука
Отношения потеряли свою новизну, искра погасла, а совместное проживание стало нудной работой для одного или обоих партнеров. Жизнь превратилась в однообразную рутину. Это похоронный марш для любви.
Рождение детей
Далеко не всегда дети укрепляют семью. Часто бывает, что рождение ребенка является испытанием молодых родителей на прочность, зрелось и сознательность. Привыкший быть в центре внимания мужчина оказывается перед лицом конкуренции. Да и новоиспеченная мать, утомленная родами, кормлением и бессонными ночами, тоже не в состоянии быть прежней пылкой любовницей. Все это решает время. Но не все готовы ждать.
Сексуальная неудовлетворенность
В некоторых случаях под любовью может маскироваться элементарная похоть. Но после завершения медового месяца, выясняется, что кроме секса, людей больше ничего не связывает. Настоящая любовь не проходит. Она всего лишь немного преобразовывается в совместной жизни. Самое главное, это желание быть счастливым именно с этим человеком. Помните, что крепкая любовь не исчезнет до тех пор, пока мы сами этого не захотим.