Почему люди расходятся: топ-десять самых популярных причин

Давайте разберемся в причинах, почему же люди перестают любить друг друга.

Неоправданные ожидания

Семейные отношения – далеко не сказка. Это сразу после свадьбы удовлетворять потребности и пожелания партнера достаточно легко. Но вот со временем, в процессе совместного проживания, проявляются скрытые поначалу недостатки: жадность, эгоизм, невнимание, агрессия, вредные привычки. А это всегда убивает любовь, пишет Ivona.bigmir.net.

Безразличие

Сохранение любви требует определенных усилий со стороны обоих партнеров. Когда же супруги воспринимают действительность как нечто само собой разумеющееся, не требующее работы и энергетических затрат, то уважение и доброта заменяются безразличием, туда же уходит и любовь.

Отсутствие общения

Элементарные задушевные разговоры нужны не меньше, чем постельные отношения. Но если конфликт остался нерешенным, запросы неудовлетворенными, а информация не услышана, то такую ситуацию можно с уверенностью назвать могильщиком любви.

Измена

Для подавляющего большинства семейных пар измена – это неизменный и безальтернативный путь к разрыву отношений. Предательство не прощается и кардинально меняет отношение к изменщику. После выявления измены от любви не остается и следа, а потому многие пары расходятся.

Ревность

Часто ревность считается признаком любви – раз ревнует, значит, любит. Но всего должно быть в меру. И если ревность становится манией, она превращает жизнь супругов в настоящий ад. Постоянные, беспочвенные упреки, слежка и скандалы - сложно придумать более разрушительную силу для отношений.

Отсутствие фундамента

Скороспелые, поверхностные, быстро развивающиеся отношения, не основанные ни на чем, в большинстве случаев не выдерживают проверку временем и распадаются при малейших неприятностях.

Несовместимость характеров

Первая эйфория проходит, и пара узнает друг друга лучше. Часто партнеры могут обнаружить, что их образ жизни и приоритеты не совпадают. Разница во вкусах, жизненных ценностях приводит к разрыву отношений.

Скука

Отношения потеряли свою новизну, искра погасла, а совместное проживание стало нудной работой для одного или обоих партнеров. Жизнь превратилась в однообразную рутину. Это похоронный марш для любви.

Рождение детей

Далеко не всегда дети укрепляют семью. Часто бывает, что рождение ребенка является испытанием молодых родителей на прочность, зрелось и сознательность. Привыкший быть в центре внимания мужчина оказывается перед лицом конкуренции. Да и новоиспеченная мать, утомленная родами, кормлением и бессонными ночами, тоже не в состоянии быть прежней пылкой любовницей. Все это решает время. Но не все готовы ждать.

Сексуальная неудовлетворенность