среда, 25 апреля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
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В чем ваш мужчина ночью спит, такой он и по жизни человек

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Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Ночь — то время, когда мы максимально беззащитны. Ложась в постель, человек снимает с себя все обязанности дня и мирно отправляется в царство Морфея. Существует множество тестов о позах сна и их значении. Но гораздо интереснее прочитать характер человека по его одежде. А какая одежда может быть ночью? Не правильно, самая разнообразная! Читайте текст, и вы сами в этом убедитесь! Ты то, в чем ты спишь!

В трусах

Любит, чтобы его окружал порядок. Хорошо относится к близким людям, любит заботиться о других. Всегда помнит даты важных праздников, пишет Uspeh.club.

В пижаме

Однолюб. Практичный и трудолюбивый. Целеустремленный человек. Занимается спортом, любит новые впечатления и путешествия.

В брюках от пижамы

Человек, знающий себе цену. Не следит за модой. Не бросает начатое однажды дело. Любит постоянство. В некотором роде консервативный.

В кофте от пижамы

Мнение окружающих о нем его не сильно беспокоит. Много времени проводит дома. Добрый и не завистливый человек. К труду подходит с большим энтузиазмом.

Спит без одежды

Этот человек имеет очень развитое воображение, достаточно творческий человек. Его внутренний мир очень богатый и разнообразный. Он всегда добивается поставленных перед собой целей благодаря уверенности в себе. На работе пользуется славой энтузиаста, человека, быстро принимающего решения, быстро разбирающегося в сути проблемы.

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