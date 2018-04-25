В чем ваш мужчина ночью спит, такой он и по жизни человек

Ночь — то время, когда мы максимально беззащитны. Ложась в постель, человек снимает с себя все обязанности дня и мирно отправляется в царство Морфея. Существует множество тестов о позах сна и их значении. Но гораздо интереснее прочитать характер человека по его одежде. А какая одежда может быть ночью? Не правильно, самая разнообразная! Читайте текст, и вы сами в этом убедитесь! Ты то, в чем ты спишь!