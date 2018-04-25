В чем ваш мужчина ночью спит, такой он и по жизни человек

Ночь — то время, когда мы максимально беззащитны. Ложась в постель, человек снимает с себя все обязанности дня и мирно отправляется в царство Морфея. Существует множество тестов о позах сна и их значении. Но гораздо интереснее прочитать характер человека по его одежде. А какая одежда может быть ночью? Не правильно, самая разнообразная! Читайте текст, и вы сами в этом убедитесь! Ты то, в чем ты спишь!
В трусах
Любит, чтобы его окружал порядок. Хорошо относится к близким людям, любит заботиться о других. Всегда помнит даты важных праздников, пишет Uspeh.club.
В пижаме
Однолюб. Практичный и трудолюбивый. Целеустремленный человек. Занимается спортом, любит новые впечатления и путешествия.
В брюках от пижамы
Человек, знающий себе цену. Не следит за модой. Не бросает начатое однажды дело. Любит постоянство. В некотором роде консервативный.
В кофте от пижамы
Мнение окружающих о нем его не сильно беспокоит. Много времени проводит дома. Добрый и не завистливый человек. К труду подходит с большим энтузиазмом.
Спит без одежды
Этот человек имеет очень развитое воображение, достаточно творческий человек. Его внутренний мир очень богатый и разнообразный. Он всегда добивается поставленных перед собой целей благодаря уверенности в себе. На работе пользуется славой энтузиаста, человека, быстро принимающего решения, быстро разбирающегося в сути проблемы.