среда, 25 апреля 2018 г.
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Завтрак помогает похудеть

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Завтрак. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Кроме того, у них ниже риск набрать вес с возрастом. К такому выводу пришел кардиолог из Клиники Майо (США) Виренд Сомерс (Virend Somers), представивший результаты проведенного им и его коллегами исследования на ежегодной конференции Обществ экспериментальной биологии в Сан-Диего.

Как пишет The Daily Mail, Сомерс в течение 12 лет наблюдал за 347 здоровыми людьми, сто из которых либо никогда не завтракали, либо пропускали завтрак от одного до четырех раз в неделю. На старте исследования было установлено, что у тех участников, которые завтракают по меньшей мере пять раз в неделю, здоровье лучше, чем у остальных. Лишь у 11% было ожирение. Из тех, кто не завтракал, им болели 27%, сообщает Health.mail.ru.

За период наблюдения разница между двумя группами участников стала еще более явной. Участники, которые завтракали, за 12 лет набрали менее 1 360 граммов, в то время как те, кто время от времени пропускал завтрак, в среднем набрали более 2 260 граммов, а те, кто никогда не завтракал, — более 3600 граммов. У тех участников, которые систематически отказывались от еды по утрам, жировая ткань в основном скапливалась в области живота (абдоминальное ожирение).

Как пояснил Сомерс, абдоминальный жир производит токсические вещества, поступающие в кровь и повреждающие кровеносные сосуды. С этим связан высокий риск болезней сердца и нарушения обмена веществ. По мнению Сомерса, плотный завтрак, в котором есть фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, помогает долго не испытывать голода и спасает от переедания.

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