Завтрак помогает похудеть

Как пишет The Daily Mail, Сомерс в течение 12 лет наблюдал за 347 здоровыми людьми, сто из которых либо никогда не завтракали, либо пропускали завтрак от одного до четырех раз в неделю. На старте исследования было установлено, что у тех участников, которые завтракают по меньшей мере пять раз в неделю, здоровье лучше, чем у остальных. Лишь у 11% было ожирение. Из тех, кто не завтракал, им болели 27%, сообщает Health.mail.ru.

За период наблюдения разница между двумя группами участников стала еще более явной. Участники, которые завтракали, за 12 лет набрали менее 1 360 граммов, в то время как те, кто время от времени пропускал завтрак, в среднем набрали более 2 260 граммов, а те, кто никогда не завтракал, — более 3600 граммов. У тех участников, которые систематически отказывались от еды по утрам, жировая ткань в основном скапливалась в области живота (абдоминальное ожирение).