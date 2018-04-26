четверг, 26 апреля 2018 г.
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  • Ученые усмотрели смертельную опасность в обычных холодильниках

Ученые усмотрели смертельную опасность в обычных холодильниках

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Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Исследование британских специалистов из Кардиффского университета, посвященное тому, как обычно пользуются холодильниками народные массы, завершилось тревожным выводом. Оказалось, что холодильники – это настоящая «смертельная ловушка» для людей.

В частности, исследователи в течение недели наблюдали за 46 домами, обитатели которых активно пользовались холодильниками. В результате специалисты убедились в том, что людей мало интересует такой важный вопрос, как соблюдение правильного температурного режима в холодильнике, пишет Medikforum.ru.

Ученые обнаружили: в 90% случаев люди не обращали внимание на то, что термометр в их холодильнике показывал выше +5 градусов. Подобную эксплуатацию авторы работы охарактеризовали как «успешный опыт по выращиванию в холодильниках продуктов с бактериями листерий».

Понятно, что данная оценка содержит в себе много сарказма. Но в реальности неправильное использование холодильника в быту – это серьезная и (самая опасная) массовая проблема.

«При несоблюдении температурного режима в первую очередь подвергаются опасности люди с ослабленным иммунитетом, онкологией, беременные женщины, пожилые люди, а также дети», - сказала соавтор проекта, сотрудница Кардиффского университета Эллен Эванс.

Эксперты отметили, что в холодильник всегда следует помещать термометр и следить за температурой, царящей в рефрижераторе. По их словам, при отметке в 7,5 градусов количество опасных микроорганизмов в холодильнике увеличивается в тысячи раз – это по-настоящему смертельный риск для человека.

«Заражение данными бактериями имеет схожие симптомы с гриппом, может привести к пищевому отравлению и даже к летальному исходу. Особенно это опасно для людей с ослабленным иммунитетом, онкологией, беременных женщин, детей и пожилых людей», - сообщила доктор Эллен Эванс.

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