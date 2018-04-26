Ученые усмотрели смертельную опасность в обычных холодильниках

В частности, исследователи в течение недели наблюдали за 46 домами, обитатели которых активно пользовались холодильниками. В результате специалисты убедились в том, что людей мало интересует такой важный вопрос, как соблюдение правильного температурного режима в холодильнике, пишет Medikforum.ru.

Ученые обнаружили: в 90% случаев люди не обращали внимание на то, что термометр в их холодильнике показывал выше +5 градусов. Подобную эксплуатацию авторы работы охарактеризовали как «успешный опыт по выращиванию в холодильниках продуктов с бактериями листерий».

Понятно, что данная оценка содержит в себе много сарказма. Но в реальности неправильное использование холодильника в быту – это серьезная и (самая опасная) массовая проблема.

«При несоблюдении температурного режима в первую очередь подвергаются опасности люди с ослабленным иммунитетом, онкологией, беременные женщины, пожилые люди, а также дети», - сказала соавтор проекта, сотрудница Кардиффского университета Эллен Эванс.

Эксперты отметили, что в холодильник всегда следует помещать термометр и следить за температурой, царящей в рефрижераторе. По их словам, при отметке в 7,5 градусов количество опасных микроорганизмов в холодильнике увеличивается в тысячи раз – это по-настоящему смертельный риск для человека.