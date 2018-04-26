Установлена особая опасность жира на животе

Эксперты Европейского общества кардиологов поделились новыми данными, которые подтверждают связь между жироотложением в области живота и плохим состоянием сердца и сосудов. Специалисты констатировали, что избыток жира на животе означает высокую вероятность инфаркта или инсульта, пишет Medikforum.ru.

В пользу данного заключения говорят результаты 16-летнего исследования с участием 1 700 человек.

«Наличие лишнего жира на животе у взрослых людей с нормальным индексом массы тела и небольшой полнотой делает их риск сердечно-сосудистых заболеваний на 79% выше, чем у людей с избыточным весом, но при этом равномерно распределенным по телу», - определили его авторы.