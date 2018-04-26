четверг, 26 апреля 2018 г.
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  • Установлена особая опасность жира на животе

Установлена особая опасность жира на животе

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ФОТО: Scanpix

Для людей с избыточным весом имеет значение то, как жир распределяется по телу, заявили ученые. Особую опасность они увидели в жировых отложениях на животе.

Эксперты Европейского общества кардиологов поделились новыми данными, которые подтверждают связь между жироотложением в области живота и плохим состоянием сердца и сосудов. Специалисты констатировали, что избыток жира на животе означает высокую вероятность инфаркта или инсульта, пишет Medikforum.ru.

В пользу данного заключения говорят результаты 16-летнего исследования с участием 1 700 человек.

«Наличие лишнего жира на животе у взрослых людей с нормальным индексом массы тела и небольшой полнотой делает их риск сердечно-сосудистых заболеваний на 79% выше, чем у людей с избыточным весом, но при этом равномерно распределенным по телу», - определили его авторы.

По словам ученых, лишний жир внутри живота, который обволакивает внутренние органы (висцеральный жир), чаще всего растет в своем массе в связи с влиянием стресса и сидячего образа жизни. Эти жировые отложения оказывают значительное влияние на здоровье людей, подчеркивают специалисты. Согласно их данным, с увеличением жира в области живота коррелируют высокий уровень воспаления в организме, а также низкая активность процессов метаболизма.

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