Открытие: люди теряют важную для здоровья привычку

Современные люди перестают готовить пищу самостоятельно – все больше становится людей, которые просто не обладают данным навыком. Их не научили родители, а сами они считают подобное умение совершенно излишним в то время, когда общедоступны готовая еда и полуфабрикаты. Об этом рассказала британский эксперт по пищевым продуктам Никола Тэмпл, пишет Medikforum.ru.

«Нежелание современных людей готовить и их чрезвычайная занятость плохо скажется на их внуках. 25% тех граждан, которые родились в период с 1980 по 1990 года, не хотят готовить. Через два поколения умение готовить исчезнет совсем», - заявила специалист.

Одной из причин такого явления эксперт называет пристрастие к нездоровому питанию - массовую любовь к фастфуду и газировке. Но другая причина, убеждена Тэмпл, - это банальная лень, нежелание двигаться и напрягаться.

«Сейчас многие любят жаловаться на то, как им не хватает времени, при этом среднестатистический британец тратит около 3 часов в день на просмотр телевизора. Людям необходимо признаться в том, что они просто не хотят готовить и дело не в нехватке времени», - поделилась своим мнением эксперт.

Самостоятельное приготовление пищи – это качество, полезное для здоровья людей по целому ряду причин. Во-первых, готовка является видом физических нагрузок, во-вторых именно такой способ кулинарии позволяет контролировать содержание в еде нежелательных добавок, в избытке присутствующих в пище готового производства.

В-третьих, питание готовыми продуктами и фастфудом, как отметила эксперт, оказывают отрицательное воздействие на семью как на социальную единицу. Традиция совместного ужина сплачивает живущих вместе членов семьи, но она постепенно уходит в прошлое так же, как и умение готовить самостоятельно.