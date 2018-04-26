Как провести время вдвоем, если у вас младенец: семь идей

1. Отправляйтесь на романтическую прогулку

Многие родители жалуются, что прогулка с маленьким ребенком превращается в тяжелый и унылый труд. Может быть, я еще не такая опытная мать, но для меня прогулки – это непочатый край возможностей как для дружеских встреч, так и для свидания с мужем, пишет Deti.mail.ru.

Ведь все меняется, если идти вдвоем и, например, с чем-нибудь интересным в термокружке. Можно взять с собой бутерброды, конфеты, фрукты и практически полноценно отужинать «в пути». Конечно, такие вылазки не должны превращаться во что-то постоянное, иначе волшебство пропадет.

2. Займитесь совместным творчеством

Наступила ночь, просыпается мафия. Как только уложите ребенка спать, отправляйтесь на кухню и принимайтесь за совместное творчество. Создавать что-то вместе – очень приятно и интимно, помогает отвлечься от быта и сохранить приятные воспоминания.

Вы можете писать сказки для ребенка или любые другие истории, делать фотокниги и коллажи из совместных снимков, рисовать, паять, плести – все, что вашей душе угодно и на что хватит фантазии.

3. Запишитесь на кулинарный мастер-класс

До определенного возраста ребенок вряд ли сможет быть полноценным участником событий. Тем не менее, родители могут отлично провести время на различных мастер-классах. Кулинарные уроки хороши в первую очередь тем, что это не только развлечение, но и обучение, да и поесть сразу можно.

Ребенок постарше точно примет участие в готовке – поможет взбить яйца, насыпать муки. А родители смогут пообщаться со своими друзьями в непринужденной обстановке. В сложившихся обстоятельствах это и называется сладким словом «потусить».

4. Сходите на концерт

Летом проводится множество музыкальных фестивалей в городе и на природе. Пойти туда вдвоем, захватив ребенка, – отличный вариант.

Конечно, придется взять с собой чуть больше необходимых вещей, чем для прогулки без детей, и устроиться лучше подальше от сцены. Для особо предусмотрительных родителей придумали специальные наушники, которые можно надеть на ребенка, и не бояться, что у него взорвется голова от лихих гитарных рифов.

5. Путешествуйте на машине

Отличный способ развеяться – поездка на автомобиле. Особенно, если вы оба умеете водить. Тогда можно меняться, давая друг другу отдохнуть в пути.

Включите аудиокнигу или любимую музыку, откройте широко окна и наслаждайтесь моментом. В большинстве случаев дети неплохо спят в автомобилях или с интересом смотрят в окно, давая вам возможность побыть практически наедине друг с другом. А по приезде можно прогуляться или устроить пикник на природе.

6. Устраивайте «квартирники»

После рождения ребенка друзья перестают воспринимать вас как полноценную личность. Знакомая история? Вы – женщина-мать, а ваш муж – мужчина-отец. У ваших бездетных товарищей создается впечатление, что вы потеряны для общества и теперь можете поговорить только о прикорме или младенческих коликах.

Не идите на поводу у этих стереотипов. Как показывает практика, если человек был интересен до рождения ребенка, то и после обретения статуса «родитель» мало что меняется (разве что – количество свободного времени). Ходите в гости вместе с малышом.

Если дети с рождения видят, что родители имеют свой круг общения, компанию, интересы, то и ему в дальнейшем будет проще адаптироваться в социуме. К тому же маме и папе в гостях даже проще остаться наедине, ведь кто-то из друзей наверняка не устоит перед соблазном потискать маленького.

7. Посещайте рестораны и бары

Не во всех ресторанах оборудована детская комната, но особой проблемы делать из этого не стоит. Пока младенец еще не ходит, его можно держать при себе в слинге или положить на диванчик, заранее обложив курткой или специальной подушкой.