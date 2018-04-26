Застрявший в сливе бассейна мальчик более девяти минут провел под водой

Само ЧП произошло еще 19 марта в Норт-Миртл-Бич, однако запись была обнародована стражами порядка только на этой неделе. Тем вечером двое приятелей, вместе с родителями отдыхавших в отеле Avista Resort, покоряли «речной» аттракцион, однако неспешное плавание на надувных кругах им быстро надоело, и мальчики отправились на исследование системы слива воды. Один из них умудрился вытащить пластиковую решетку, ограждавшую 15-сантиметровую трубу, а второй угодил в нее ногой, да так, что застрял и не смог выбраться самостоятельно. Чудовищность ситуации заключалась в том, что дышать он не мог, поскольку над ним было около полуметра воды, пишет Deti.mail.ru.