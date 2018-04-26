Матери новорожденных из реанимации заболевают депрессией в 70% случаев

Симптомы послеродовой депрессии наблюдаются у 70% молодых матерей, чьи дети проводили какое-то время в реанимации для новорожденных сразу после своего появления на свет. Показанием для подобной госпитализации является преждевременное рождение ребёнка или какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Все эти проблемы у малыша крайне негативно воздействуют на и без того расшатанную психику матери, которая из-за гормональных изменений в организме является уязвимой перед депрессиями. На этой неделе Американский колледж акушерства и гинекологии опубликовал новые рекомендации, в которых врачей призывают осматривать женщин на предмет симптомов послеродовой депрессии в течение трех недель после родов, пишет Medikforum.ru .

И вот теперь исследование показало, что особое внимание к психическому здоровью женщин нужно проявлять в том случае, если их малыш после рождения попал в инкубатор или в реанимацию для новорожденных. По статистике, приблизительно 7% детей оказываются в этих детских реанимациях по тем или иным причинам. Чаще всего это связано с нарушениями сердца и легких, родовыми дефектами, инфекциями или комбинацией разных болезней. При этом не стоит считать, что попадание малыша в реанимацию непременно приведет к печальному исходу. Статистика показывает, что выживаемость у подобных детей превышает 70%. Однако молодые мамы об этом не думают, они очень сильно волнуются, и это может привести к депрессии.