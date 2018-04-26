Зрители рассмотрели у Дженнифер Лопес животик — беременна? Смотрите фото!
26 апреля 2018 г., 14:35
48-летняя Джей Ло всегда славилась своими формами, но в нужных местах. А во время ее недавнего выхода на церемонии Time 100 Gala многие рассмотрели у певицы животик — хоть и небольшой, но не характерный для нее.
Учитывая, что звезда уже больше года в отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом, поклонники не устают приписывать ей беременность, пишет Soulpost.ru.
К слову, как у Дженнифер, так и у Алекса, уже есть по двое детей. А вы как считаете, действительно ли эти влюбленные решили обзавестись общим ребенком?