Яблочный пирог с корицей и орехами, который понравится даже свекрови!

Корица и яблоко - классическое сочетание. Они будто созданы друг для друга, пишет 12 Tomatoes! Используйте их для приготовления выпечки, и результат вас никогда не разочарует.
Сочетание этих продуктов вызывает воспоминания о доме, тепле, комфорте и уюте. А если к ним еще и грецких орехов добавить, можно язык проглотить!
Предлагаем вам приготовить для близких яблочный пирог с корицей и орехами по этому рецепту. Он получится высоким, мягким и влажным, пишет Lifter.com.ua.
Вот что вам понадобится для его приготовления:
2 стакана цельнозерновой муки;
1 стакан растительного масла;
1 стакан коричневого сахара;
1/2 стакана белого сахара;
1 большое яблоко, очищенное и нарезанное;
1/2 стакана рубленых грецких орехов;
2 больших яйца;
1 столовая ложка молотой корицы;
1 пакетик ванильного сахара;
1/2 ч. л. пищевой соды;
1/2 ч. л. соли.
Вот что нужно делать:
1) Духовку разогрейте до 180 градусов, круглую форму для торта смажьте сливочным маслом.
2) В отдельной миске взбейте яйца с растительным маслом. Добавьте в яичную смесь корицу и сахар - белый, коричневый и ванильный. Взбейте все до полного растворения сахара.
3) В яичную смесь всыпьте муку, соль и гашеную уксусом соду. Все хорошо перемешайте.
4) Добавьте в тесто порезанные кубиками яблоки, орехи, затем вылейте его в подготовленную форму и поставьте в хорошо разогретую духовку.
4) Готовность пирога проверьте с помощью зубочистки. Выпекайте пирог на протяжении около 45 минут.
5) Дайте пирогу остыть сначала в форме. Затем выньте его и оставьте еще на 20 минут.
Порадуйте яблочным пирогом с корицей своих близких и гостей. Они оценят его по достоинству.