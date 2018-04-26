Яблочный пирог с корицей и орехами, который понравится даже свекрови!

Сочетание этих продуктов вызывает воспоминания о доме, тепле, комфорте и уюте. А если к ним еще и грецких орехов добавить, можно язык проглотить!

Предлагаем вам приготовить для близких яблочный пирог с корицей и орехами по этому рецепту. Он получится высоким, мягким и влажным, пишет Lifter.com.ua.

Вот что вам понадобится для его приготовления:

2 стакана цельнозерновой муки;

1 стакан растительного масла;

1 стакан коричневого сахара;

1/2 стакана белого сахара;

1 большое яблоко, очищенное и нарезанное;

1/2 стакана рубленых грецких орехов;

2 больших яйца;

1 столовая ложка молотой корицы;

1 пакетик ванильного сахара;

1/2 ч. л. пищевой соды;

1/2 ч. л. соли.

Вот что нужно делать:

1) Духовку разогрейте до 180 градусов, круглую форму для торта смажьте сливочным маслом.

2) В отдельной миске взбейте яйца с растительным маслом. Добавьте в яичную смесь корицу и сахар - белый, коричневый и ванильный. Взбейте все до полного растворения сахара.

3) В яичную смесь всыпьте муку, соль и гашеную уксусом соду. Все хорошо перемешайте.

4) Добавьте в тесто порезанные кубиками яблоки, орехи, затем вылейте его в подготовленную форму и поставьте в хорошо разогретую духовку.

4) Готовность пирога проверьте с помощью зубочистки. Выпекайте пирог на протяжении около 45 минут.

5) Дайте пирогу остыть сначала в форме. Затем выньте его и оставьте еще на 20 минут.