четверг, 26 апреля 2018 г.
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Тыквенный крем-суп: французский рецепт

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Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Ни для кого не секрет, что суп должен присутствовать в рационе каждого человека, а если он еще и приготовлен на основе такого полезного овоща, как тыква, блюдо принесет твоему организму двойную пользу.

Тарелочка такого сытного и питательного супчика на обед согреет в холодный день, придаст энергии и здоровья тебе и твоей семье, ведь тыква - неимоверно полезный продукт. Поэтому старайся включать в свой рацион как можно больше разнообразных полезных блюд из тыквы, пишет Lady.tochka.net.

Маленький секрет этого первого блюда заключается в том, что тыквенный крем-суп на следующий день становятся еще вкуснее и ароматнее.

Тыквенный крем-суп - ингредиенты:

    500 г тыквы,

    200 г картофеля,

    1 луковица,

    зелень,

    1 ч. ложка молотого имбиря,

    300 мл молока,

    400 мл воды,

    1 ст. ложка растительного масла,

    черный молотый перец по вкусу,

    соль по вкусу.

Тыквенный крем-суп - приготовление:

Тыкву очисти от кожуры, волокон, семян и порежь небольшими кусочками.

Картофель также порежь небольшими кубиками. Лук мелко порежь. Измельчи зелень.

В сотейнике на растительном масле спассеруй лук 5 минут. Добавь картофель, тыкву, перемешай и залей кипятком так, чтобы он покрывал овощи.

Суп посоли, поперчи и вари на медленном огне до мягкого состояния овощей примерно 20 минут.

Слей часть воды и пюрируй суп блендером до однородного состояния. Затем добавь горячее молоко в суп, перемешай, доведи до кипения и потоми на медленном огне 5 минут. В конце положи в суп измельченный имбирь.

Подавай крем-суп тыквенный со сливками и зеленью. С таким супом замечательно сочетаются свежие сухарики из белого хлеба.

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