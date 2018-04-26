Тыквенный крем-суп: французский рецепт

Ни для кого не секрет, что суп должен присутствовать в рационе каждого человека, а если он еще и приготовлен на основе такого полезного овоща, как тыква, блюдо принесет твоему организму двойную пользу.
Тарелочка такого сытного и питательного супчика на обед согреет в холодный день, придаст энергии и здоровья тебе и твоей семье, ведь тыква - неимоверно полезный продукт. Поэтому старайся включать в свой рацион как можно больше разнообразных полезных блюд из тыквы, пишет Lady.tochka.net.
Маленький секрет этого первого блюда заключается в том, что тыквенный крем-суп на следующий день становятся еще вкуснее и ароматнее.
Тыквенный крем-суп - ингредиенты:
500 г тыквы,
200 г картофеля,
1 луковица,
зелень,
1 ч. ложка молотого имбиря,
300 мл молока,
400 мл воды,
1 ст. ложка растительного масла,
черный молотый перец по вкусу,
соль по вкусу.
Тыквенный крем-суп - приготовление:
Тыкву очисти от кожуры, волокон, семян и порежь небольшими кусочками.
Картофель также порежь небольшими кубиками. Лук мелко порежь. Измельчи зелень.
В сотейнике на растительном масле спассеруй лук 5 минут. Добавь картофель, тыкву, перемешай и залей кипятком так, чтобы он покрывал овощи.
Суп посоли, поперчи и вари на медленном огне до мягкого состояния овощей примерно 20 минут.
Слей часть воды и пюрируй суп блендером до однородного состояния. Затем добавь горячее молоко в суп, перемешай, доведи до кипения и потоми на медленном огне 5 минут. В конце положи в суп измельченный имбирь.
Подавай крем-суп тыквенный со сливками и зеленью. С таким супом замечательно сочетаются свежие сухарики из белого хлеба.