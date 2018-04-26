Тыквенный крем-суп: французский рецепт

Тарелочка такого сытного и питательного супчика на обед согреет в холодный день, придаст энергии и здоровья тебе и твоей семье, ведь тыква - неимоверно полезный продукт. Поэтому старайся включать в свой рацион как можно больше разнообразных полезных блюд из тыквы, пишет Lady.tochka.net.

Маленький секрет этого первого блюда заключается в том, что тыквенный крем-суп на следующий день становятся еще вкуснее и ароматнее.

Тыквенный крем-суп - ингредиенты:

500 г тыквы,

200 г картофеля,

1 луковица,

зелень,

1 ч. ложка молотого имбиря,

300 мл молока,

400 мл воды,

1 ст. ложка растительного масла,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Тыквенный крем-суп - приготовление:

Тыкву очисти от кожуры, волокон, семян и порежь небольшими кусочками.

Картофель также порежь небольшими кубиками. Лук мелко порежь. Измельчи зелень.

В сотейнике на растительном масле спассеруй лук 5 минут. Добавь картофель, тыкву, перемешай и залей кипятком так, чтобы он покрывал овощи.

Суп посоли, поперчи и вари на медленном огне до мягкого состояния овощей примерно 20 минут.

Слей часть воды и пюрируй суп блендером до однородного состояния. Затем добавь горячее молоко в суп, перемешай, доведи до кипения и потоми на медленном огне 5 минут. В конце положи в суп измельченный имбирь.