Астролог предсказала будущее новорожденного сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Так, специалист по энергетике и астрологии Кей Том дала интервью порталу FEMAIL. В ходе беседы она рассказала, что по числу, месяцу и точному времени рождения ребенка можно предсказать его будущее, пишет Хочу.

Судя по словам женщины, малыш Кейт Миддлтон вырастет счастливым и радостным: „Он унаследует радость Дианы и ее оптимизм. А еще малыш вырастет простым и приземленным – именно это в свое время сделало принцессу Диану такой популярной“.

Кей Том также добавила, что самый важный период в жизни королевского наследника — это возраст 33-34 года. В этом возрасте он познакомится со своей второй половинкой и женится на ней.