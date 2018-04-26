четверг, 26 апреля 2018 г.
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Астролог предсказала будущее новорожденного сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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ФОТО: JWMAL2 / MEGA

В понедельник, 23 апреля, Кейт Миддлтон подарила своему супругу принцу Уильяму второго сына. Разговоры о появлении еще одного наследника в королевской семье не стихают. Теперь своим мнением решила поделиться опытный астролог, которая поведала о будущем младенца.

Так, специалист по энергетике и астрологии Кей Том дала интервью порталу FEMAIL. В ходе беседы она рассказала, что по числу, месяцу и точному времени рождения ребенка можно предсказать его будущее, пишет Хочу.

Судя по словам женщины, малыш Кейт Миддлтон вырастет счастливым и радостным: „Он унаследует радость Дианы и ее оптимизм. А еще малыш вырастет простым и приземленным – именно это в свое время сделало принцессу Диану такой популярной“.

Кей Том также добавила, что самый важный период в жизни королевского наследника — это возраст 33-34 года. В этом возрасте он познакомится со своей второй половинкой и женится на ней.

К слову, имя новорожденного малыша Кейт Миддлтон и принца Уильяма пока не сообщается. Также напомним, что супруги уже воспитывают двоих детей — принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

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