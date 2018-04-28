Как выйти замуж: советы психолога

Для того чтобы успешно и счастливо выйти замуж, нужно расстаться со многими внутренними противоречиями и убеждениями, которые становятся невидимыми препятствиями перед замужней жизнью. Следует научиться идти на уступки, ведь в браке существует мнение двух разных людей, одно из которых всегда будет доминировать. Женщина должна понимать, что на самом деле означает брак и на каких условиях он построен. Если мужчина хочет детей, а вам нужен еще год для повышения на работе — придется сделать свой выбор. Если вы не умеете готовить, а мужчина нуждается в том, чтобы его женщина готовила для него — придется сделать выбор. Вам всю жизнь придется делать выбор и идти на компромиссы. И если вы по-настоящему готовы к тому, чтобы стать любящей и мудрой женой, то мужчина сам увидит это и не упустит такую женщину.

Пошаговая инструкция

Если говорить о том, что девушка должна сделать для того, чтобы привлечь мужчину, то для начала она должна осознать, что у нее уже есть и к чему она будет стремиться. Мы подготовили пошаговую инструкцию, которая не только поможет женщине понять, чего она хочет, но и станет мотивацией для дальнейших активных действий.

Шаг 1. Представляем мужчину, с которым вы хотите связать свой брак. Не поленитесь посвятить этому занятию больше десяти минут, ведь это очень важный момент, которым пренебрегают многие женщины. Итак, продумайте, как он должен выглядеть, какая у него должна быть профессия, как он одевается и говорит.

Шаг 2. Теперь, когда мы мысленно нарисовали портрет идеального мужа, приступаем к созданию образа его идеальной жены. Хорошенько подумайте, какая женщина нужна такому мужчине, какие ценности и убеждения она имеет, как ухаживает за собой и как ведет себя на публике.

Шаг 3. Пришло время подумать, где может проводить время ваш идеальный муж. В какие заведения он ходит, каким спортом занимается, как организует свой досуг и где работает. Подумайте, есть ли у вас точки соприкосновения.

Шаг 4. А теперь мыслительную работу придется перенести на другой уровень. Посмотрите, чего именно вам не хватает вам, чтобы соответствовать образу женщины идеального мужчины. Можно начать с недостатков фигуры, отсутствие ежедневного макияжа и других пунктов, которые нужно исправлять прямо сейчас.

Шаг 5 (запасной). Если у вас уже есть такой мужчина, вот только замуж он не зовет, подумайте, чего ему не хватает, как для него должен быть устроен брак. Не бойтесь меняться и ставить перед собой цель стать лучшей абсолютно во всем. Если вы не чувствуете, что мужчина ценит ваши старания и все так же не собирается жениться, не тратьте на него свои силы. Лучше вовремя начать строить отношения с кем-то другим, чем зря потратить свое время и оказаться ни с чем.