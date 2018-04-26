Фото: полные блогеры скопировали образы принца Гарри и Меган Маркл

В 2016 году Стурино завела аккаунт в Instagram, где опубликовала свои снимки в образах звезд. «Серией #SupersizeTheLook я хотела показать полным женщинам, что они могут перенять стиль любой знаменитости, — объяснила блогер. — Меган Маркл — естественный выбор для подражания. Мир следит за каждым ее выходом! У нее простой и понятный стиль, который приятно интерпретировать для женщин любой комплекции», пишет Lenta.ru.

Американский блогер Райан Дзиадул поддержал Стурино и сфотографировался вместе с ней в образе принца Гарри. На снимке Стурино одета в бежевую юбку-карандаш и черную водолазку, как у Маркл, а Дзиадул — в белую рубашку и синий костюм.

На страницу Кати Стурино в Instagram подписаны 139 тысяч человек. «Хм, мне кажется, ты выглядишь лучше, чем Меган Маркл — тебе эта одежда идет больше!» — одобряют комментаторы ее работу.

A post shared by Katie Sturino (@the12ishstyle) on Apr 15, 2018 at 5:08pm PDT