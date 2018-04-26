четверг, 26 апреля 2018 г.
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Леди в белом: Мелания Трамп против Брижит Макрон

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Мелания Трамп и Брижит Макрон

ФОТО: Blondet Eliot-POOL/SIPA / Blondet Eliot-POOL/SIPA

В рамках визита президента Франции в Соединенные Штаты Америки первые леди двух стран - Мелания Трамп и Брижит Макрон посетили Национальную художественную галерею. Обе дамы выбрали для этого случая светлые наряды.

Мелания Трамп примерила костюм Michael Kors безупречного белого цвета, на фоне которого, по мнению фэшн-экспертов, молочный оттенок платья Брижит смотрелся несколько грязноватым, пишет Rus.tvnet.lv.

Брижит Макрон, Мелания Трамп, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

ФОТО: Blondet Eliot-POOL/SIPA / Blondet Eliot-POOL/SIPA

Отдельных слов заслуживает эффектная шляпа Herve Pierre с широкими полями, которой первая леди США дополнила свой наряд.

Мелания Трамп

ФОТО: Blondet Eliot-POOL/SIPA / Blondet Eliot-POOL/SIPA

А на ваш взгляд - кто более стильный? Смотрите фото в нашей галерее!

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