Леди в белом: Мелания Трамп против Брижит Макрон
26 апреля 2018 г., 16:30
В рамках визита президента Франции в Соединенные Штаты Америки первые леди двух стран - Мелания Трамп и Брижит Макрон посетили Национальную художественную галерею. Обе дамы выбрали для этого случая светлые наряды.
Мелания Трамп примерила костюм Michael Kors безупречного белого цвета, на фоне которого, по мнению фэшн-экспертов, молочный оттенок платья Брижит смотрелся несколько грязноватым, пишет Rus.tvnet.lv.
Отдельных слов заслуживает эффектная шляпа Herve Pierre с широкими полями, которой первая леди США дополнила свой наряд.
А на ваш взгляд - кто более стильный? Смотрите фото в нашей галерее!