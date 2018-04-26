Шарлотта - новая икона стиля: платьице принцессы смели с прилавков за час!

Голубое цветастое платьице, в котором маленькая принцесса Шарлотта навещала свою мать и новорожденного братика в клинике вместе с отцом Уильямом и братом Джорджем, было раскуплено за час!

Шарлотта ФОТО: Scanpix

Малышка, которой скоро исполнится три года, настолько очаровала публику в этом наряде, что с полок сети магазинов Little Alice London в рекордно короткий срок пропали все его размеры. Цена платья - 51 евро.