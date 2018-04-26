Шарлотта - новая икона стиля: платьице принцессы смели с прилавков за час!

В британской королевской семье появилась новая икона стиля, которая теперь, судя по всему, будет задавать моду среди 2-3-летних леди. Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотта заставила людей в рекордный срок опустошить полки магазинов.
Голубое цветастое платьице, в котором маленькая принцесса Шарлотта навещала свою мать и новорожденного братика в клинике вместе с отцом Уильямом и братом Джорджем, было раскуплено за час!
Малышка, которой скоро исполнится три года, настолько очаровала публику в этом наряде, что с полок сети магазинов Little Alice London в рекордно короткий срок пропали все его размеры. Цена платья - 51 евро.
Стоит отметить, что, выйдя из автомобиля возле больницы, Шарлотта, как полагается монаршей особе, улыбнулась и помахала прохожим и фотографам. Поклонники королевской семьи пришли в восторг от того, что девочка уже знает, как вести себя на публике. Смотрите фото!