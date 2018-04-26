четверг, 26 апреля 2018 г.
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  • Платья дня: Белла и Джиджи Хадид ослепительны в коктейльных мини и секси!

Платья дня: Белла и Джиджи Хадид ослепительны в коктейльных мини и секси!

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Джиджи и Белла Хадид

ФОТО: SEPAT / Scanpix

Одни из самых востребованных в мире моделей - сестры Белла и Джиджи Хадид - на днях попали в объективы папарацци в Нью-Йорке. Они отмечали 23-й день рождения Джиджи в одном из отелей города. Красавицы, облаченные в сексуальные коктейльные платья, выглядели ослепительно!

Именинница была одета в блестящее коктейльное мини, а ее младшая сестра Белла подчеркнула свои восхитительные формы облегающим леопардовым платьем с асимметричным низом, пишет Rus.tvnet.lv.

Белла и Джиджи

ФОТО: TMBRO /Scanpix

Джиджи Хадид

ФОТО: RKUSA / Scanpix

Белла Хадид

ФОТО: Array / Scanpix

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