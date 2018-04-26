Платья дня: Белла и Джиджи Хадид ослепительны в коктейльных мини и секси!

Одни из самых востребованных в мире моделей - сестры Белла и Джиджи Хадид - на днях попали в объективы папарацци в Нью-Йорке. Они отмечали 23-й день рождения Джиджи в одном из отелей города. Красавицы, облаченные в сексуальные коктейльные платья, выглядели ослепительно!