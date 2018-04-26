четверг, 26 апреля 2018 г.
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  • Опубликован разговор врача с мужем москвички, погибшей во время пластики груди

Опубликован разговор врача с мужем москвички, погибшей во время пластики груди

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Антон Ильин, муж погибшей в клинике "Триумф палас" Екатерины Киселёвой, не поверил, когда ему сообщили о смерти жены. Запись страшного телефонного разговора опубликовал телеграм-канал "112".

На протяжении всего телефонного разговора Антон Ильин настойчиво просил врача-кардиолога признаться, что это жестокий розыгрыш. На записи слышно, как врач, захлёбываясь слезами, убеждает мужчину в смерти любимой жены, пишет Life.ru.

Напомним, что 32-летняя Екатерина Киселёва умерла 15 апреля во время операции по подтяжке груди в клинике "Триумф палас". У женщины остались двое детей и пожилые родители. Причиной трагедии стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, к которой могла привести ошибка анестезиолога. По факту смерти Екатерины возбуждено уголовное дело.

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