Шесть разрушительных фраз ребенку, которые мы роняем необдуманно

Есть только наработанный опытом кодекс правил, как нельзя, который постоянно пополняется, потому что мы делаем огромное количество ошибок по самым тривиальным причинам. Как говорил Януш Корчак, «для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное». Поэтому давайте делать над собой усилие, когда так и хочется сердито рявкнуть на непослушное и капризное чадо, пишет Leafclover.club.

Дети на самом деле очень чувствительны к нашим словам. Очень часто наши необдуманные фразы вызывают настоящие обиды, убивают веру в себя и способствуют тому, что ребенок растет неудачником… Так что проследите за собой и за своим общением с ребенком. Возможно, следует немного отфильтровать свою речь. На самом деле, это не просто фразы, а настоящие штампы поведения и направления мыслей. Так что в любом случае, стоит задуматься!

«Когда мне было столько же, как тебе, я уже умел это делать!»

Замечательно, если вы делитесь с ребенком собственным опытом и своими историями из детства. Но хвастаться своими достижениями, делая акцент на своем превосходстве и унижая при этом ребенка, не стоит. Не надо соперничать с собственным ребенком. Лучше расскажите сыну или дочери, как именно вы научились делать то, что вы умеете. Расскажите, как добились успеха. Поделитесь собственными неудачами и тем, как вы с ними справлялись. Пусть ребенок знает, что папа/мама не всегда были такими успешными и всезнающими. Это сблизит вас с ребенком и придаст ему уверенности в своих силах.

«Не лезь — упадешь! Не бери — потеряешь! Не трогай — поломаешь!»

На самом деле, это не предупреждения, а пророчества. Дети осуществляют все родительские ожидания и пророчества. Скажите ребенку: «Не трогай — разобьешь!», и через пару минут он действительно разобьет. Но если сказать: «Я переживаю, что может разбиться!» получите совсем другой результат. Ребенок постарается сделать все возможное, чтобы вас переубедить. Используйте Я-сообщения, для грамотного общения с ребенком.

«Ты должен быть благодарен! Ты должен радоваться, что…»

Начнем с того, что ребенок никому ничего не должен! Он также является живым человеком, как и мы! Поэтому следует принять его противоречивые или негативные чувства. Если он плачет, расстроен, злится, важно показать, что это нормально, что так делают многие, и научить справляться с этими чувствами. Не стоит ждать и требовать от ребенка только радости и счастья!

«У тебя не получится! Это не твое!»

«У него к этому руки не стоят! Он совсем не спортивный! Да… хозяйка из тебя никудышняя!» Все эти фразочки способствуют развитию комплекса неполноценности, разрушают самооценку, вызывают тревожность и нежелание проявлять инициативу, добиваться успеха. Да, легче заметить неудачу и слабые стороны ребенка, чем его успехи. Но постаракйтесь! Подбадривание, похвала, вера в собственного ребенка помогут ему расти уверенным в себе!

«Ты что, оглох?»

Сарказм в воспитании — очень опасный прием. Юмор — да! Но не сарказм! Он разрушает отношения, ставит стену между родителями и ребенком. Дети, которых часто высмеивают, растут замкнутыми, тревожными, неуверенными в себе. Они сами дразнят своих друзей, растут злопамятными и любят мстить.

«Как ты мне надоел»