Десять неочевидных признаков, что вы едите слишком много углеводов

Но прежде, чем обвинять углеводы во всех проблемах, напомним, что они являются основной пищей и содержатся в огромном количестве продуктов, передает Goodhouse.ru.

Просто важно понимать разницу между простыми углеводами (сахар) и сложными (белый хлеб).

Категория сложных углеводов может быть также разделена на две подгруппы: рафинированные и нерафинированные. Разницу между ними понимать очень важно, т.к. это поможет выстраивать здоровые привычки питания в будущем. С одной стороны, существуют нерафинированные углеводы: фрукты, сырые овощи и цельные зерна. Все эти продукты можно с полной уверенностью отнести к здоровому питанию.

А с другой, есть углеводы рафинированные: белый хлеб, многие бакалейные продукты, крупы, рис, макароны, готовые хлопья на завтрак и сладости, которые мы обычно покупаем "к чаю". Как правило, они не содержат питательных веществ и по этой причине их можно считать «пустыми» калориями, которые имеют высокий гликемический индекс, приводят к быстрым скачкам сахара в крови и уровня инсулина.

Именно они могут стать причиной множества недомоганий: головных болей, утомляемости, сонливости, головокружения и даже забывчивости.

Повышенный холестерин

Вас беспокоит повышенный уровень холестерина?

Это часто бывает связано с большим количеством быстрых углеводов в питании, которые не требуют больших энергетических затрат на переваривание и легко всасываются.

Быстрая утомляемость

Вам не хватает сил на целый день, после обеда вы начинаете чувствовать усталость, хочется спать, а к вечеру совсем нет сил.

Углеводы могут вызывать усталость. Они дают быстрый приток энергии, а затем через небольшой промежуток времени наступает такой же быстрый спад.

Рассеянность

Подождите, о чем мы только что говорили?

Такая забывчивость может возникать сразу после еды и говорит как раз о том, что вы только что съели слишком много углеводов. Сократите количество быстрых углеводов, и голова прояснится.

Перепады настроения

Колебания уровня сахара в крови могут испортить ваше настроение. После сытного обеда настроения мгновенно повышается, а затем на смену приходит подавленность и грусть. Снова можно винить быстрые углеводы. И проблему в этом случае решить не сложно: просто замените хлеб, макароны и булочки на фрукты, овощи и орехи.

Переедание

Чрезмерное употребление углеводов с высоким гликемическим индексом может привести к перееданию и, как следствие, к увеличению веса. Они усваиваются слишком быстро, и через пару часов вам снова хочется есть.

К таким продуктам относятся белый хлеб, хлопья для завтраков, всевозможные пончики , булочки, а также так называемые "закуски к пиву" (палочки, крекеры и т.д.).

Тяга к сладкому

Зависимость от сладкого возникает оттого, что сахар действительно повышает настроение, стимулируя в мозге выработку необходимых для этого веществ. Если когда-либо испытывали непреодолимое желание съесть целую банку сгущенки, ведерко мороженого или плитку шоколада, вы знаете, о чем идет речь. Сахарная зависимость может довольно быстро войти в привычку. Если она уже у вас есть, попробуйте отказаться от сахара на 3-5 дней. За это время организм отвыкнет от вредной зависимости и не будет так настойчиво требовать сладкого.

Головные боли

Если вас постоянно мучают головные боли, возможно, поможет корректировка питания.

Когда вы едите слишком много сладкого, организм начинает отдавать сигналы в мозг о повышенном содержании глюкозы в крови и нарушении баланса. Большое количество сахара приводит к «сгущению» крови, вызывая спазмы мелких сосудов мозга, а поджелудочная железа начинает работать в аварийном режиме, стараясь поскорее вывести лишний сахар.

В результате - болит голова.

Головокружение

А также ощущение слабости в ногах иногда связано с употреблением рафинированных углеводов. Подобный эффект может быть связан с тем, что инсулин или другие химические вещества, которые выделяются в ответ на употребление углеводов, приводят к аномальному расширению кровеносных сосудов органов брюшной полости. Такое состояние называется постпрандиальной гипотензией.

Колики и боли в животе