Дети, чьи матери злоупотребляли кофе во время беременности, могут иметь проблемы с весом

Во время исследования ученые изучали потребление кофеина женщинами на 22 неделе беременности, причем учитывался кофеин, поступающий в организм при употреблении шоколада, чая, кофе и других безалкогольных напитков. Участницы эксперимента были разделены на несколько групп в зависимости от количества потребляемого кофеина, пишет Goodhouse.ru .

Впоследствии исследователи оценили рост и вес детей, родившихся у принимавших участие в эксперименте женщин. Ученые измеряли вес и рост детей, когда тем было 6 недель, 3, 6, 8, 12, 18 месяцев, затем спустя 2 года, а потом каждый год до 8 лет.

В итоге дети женщин, которые употребляли кофеин в умеренных количествах (эквивалентно 0,5 чашки кофе в день), весили на 15% больше и при этом не были выше, чем дети, чьи матери вообще не употребляли кофеин в процессе беременности. Дети женщин, которые выпивали до двух чашек кофе в день, весили на 30% больше, а вес тех, чьи матери пили больше трех чашек кофе ежедневно, был больше на 60%.