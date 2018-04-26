четверг, 26 апреля 2018 г.
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  • На первом свидании мы волнуемся так же, как во время прыжка с парашютом

На первом свидании мы волнуемся так же, как во время прыжка с парашютом

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Первое свидание может стать настоящим адреналиновым уколом, вполне сравнимым с занятиями экстремальными видами спорта. Эксперимент, проведенный специалистами из Университета Вулверхэмптона (Великобритания) подтвердил: первое свидание с незнакомцем вызывает выброс адреналина, сравнимый с прыжком с парашютом.

Во время эксперимента добровольцам закрепили сенсоры сердечного ритма, а потом предложили прыгнуть с парашютом, спуститься по стальному канату и сходить на свидание «вслепую». Как выяснилось, показатели пульса во всех трех случаях были одинаково высокими, передает Goodhouse.ru.

Впрочем, дополнительно опрошенные учеными мужчины и женщины отмечали, что волнение нового знакомого на первом свидании чаще воспринимается как привлекательная черта.

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