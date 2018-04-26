На первом свидании мы волнуемся так же, как во время прыжка с парашютом

Первое свидание может стать настоящим адреналиновым уколом, вполне сравнимым с занятиями экстремальными видами спорта. Эксперимент, проведенный специалистами из Университета Вулверхэмптона (Великобритания) подтвердил: первое свидание с незнакомцем вызывает выброс адреналина, сравнимый с прыжком с парашютом.
Во время эксперимента добровольцам закрепили сенсоры сердечного ритма, а потом предложили прыгнуть с парашютом, спуститься по стальному канату и сходить на свидание «вслепую». Как выяснилось, показатели пульса во всех трех случаях были одинаково высокими, передает Goodhouse.ru.
Впрочем, дополнительно опрошенные учеными мужчины и женщины отмечали, что волнение нового знакомого на первом свидании чаще воспринимается как привлекательная черта.