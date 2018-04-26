На первом свидании мы волнуемся так же, как во время прыжка с парашютом

Во время эксперимента добровольцам закрепили сенсоры сердечного ритма, а потом предложили прыгнуть с парашютом, спуститься по стальному канату и сходить на свидание «вслепую». Как выяснилось, показатели пульса во всех трех случаях были одинаково высокими, передает Goodhouse.ru.