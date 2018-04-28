суббота, 28 апреля 2018 г.
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Почему нас так тянет на шоколад в «эти дни»?

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Шоколад. Фото иллюстративное

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Многие женщины держат дома и на работе стратегический запас шоколада на случай особенно тяжелых месячных – мы все знаем, что в какой-то момент тяга к сладкому и правда становится непреодолимой, а шоколадка может в буквальном смысле спасти не только саму страдалицу, но и мир вокруг нее. Но почему так много женщин разного возраста, национальности и расы испытывают тягу именно к шоколаду в период менструации?

Австралийский диетолог Мелани Макгрис задалась этим вопросом и провела мета-исследование, в котором проанализировала результаты ранее проводившихся экспериментов, пишет Goodhouse.ru.

Большинство исследователей, пишет Мелани в своем блоге, сходятся на гормональной теории. По их мнению, накануне менструации мы ощущаем резкий спад уровня прогестерона и эстрагена и именно этот гормональный дисбаланс, во-первых, повышает чувство голода, а, во-вторых, заставляет не только искать наиболее калорийную еду с высоким содержанием сахара, но и отдавать предпочтение продуктам, которые могут быстро поднять уровень серотонина.

Но, по мнению диетолога, есть еще одна причина. Возможно, повышенная тяга к шоколаду в определенные дни месяца связана с тем, что мы получаем много «подсказок» из СМИ, социальных сетей и массовой культуры о том, что в дни месячных мы должны хотеть шоколад.

«Ни в коем случае не отрицая гормональной причины такой тяги, я хочу обратить внимание на культурные и психологические резоны, - говорит Макгрис. – Мы несомненно испытываем стресс, вызванный гормональным дисбалансом, но, возможно, пути его снятия нам подсказывает культура».

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