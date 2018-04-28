Почему нас так тянет на шоколад в «эти дни»?

Многие женщины держат дома и на работе стратегический запас шоколада на случай особенно тяжелых месячных – мы все знаем, что в какой-то момент тяга к сладкому и правда становится непреодолимой, а шоколадка может в буквальном смысле спасти не только саму страдалицу, но и мир вокруг нее. Но почему так много женщин разного возраста, национальности и расы испытывают тягу именно к шоколаду в период менструации?