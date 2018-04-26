Шесть самых грязных мест на кухне, о которых мы все время забываем

Рабочие поверхности

Проблема: Столешница – одно из самых грязных мест на кухне, ведь в течение дня она контактирует с различными продуктами, включая сырые мясо и рыбу. Только представьте, сколько бактерий попадает на рабочую поверхность, когда вы готовите обед, ставите на нее пакеты с покупками, кладете ключи от машины и мобильный телефон!

Решение: Не забывайте обрабатывать рабочие поверхности дезинфицирующими растворами хотя бы один-два раза в неделю, пишет Goodhouse.ru.

Кухонная мойка

Проблема: Вместе с посудой в мойку попадают частицы пищи. Кроме того, в течение дня вы выливаете туда остатки сока, молока или вина, которые ускоряют процессы гниения и превращают мойку в рассадник опасных инфекций.

Решение: Мытья кухонной мойки грязной губкой для посуды недостаточно. Всегда используйте отдельную губку для нанесения антибактериальных растворов, а по окончанию обработки протирайте мойку насухо бумажным полотенцем.

Посудные губки и щетки

Проблема: Вы даже не представляете, насколько грязными становятся губки и щетки для мытья посуды всего через несколько дней активного использования! И при этом большинство хозяек напрочь забывают о том, что их нужно дезинфицировать.

Решение: Самый простой способ очистить губку для посуды от грязи – постирать ее в посудомоечной машине. Достаточно делать это каждые 2-3 дня, чтобы она оставалась чистой и безопасной для использования. И не забывайте менять губку хотя бы один раз в две недели.

Ящики в холодильнике

Проблема: Увы, пластиковые контейнеры в холодильнике – это чуть ли не последнее место, куда хозяйки заглядывают во время уборки на кухне. И очень зря! В таких ящичках обязательно найдется кусочек старого, заплесневевшего сыра или гниющие овощи, распространяющие бактерии на еще пригодные в пищу продукты.

Решение: Всегда храните мясные и рыбные продукты отдельно от фруктов и овощей. Заведите привычку чаще проверять содержимое контейнеров и промывать их мыльной водой хотя бы раз в 1-2 недели.

Выключатели и переключатели режимов духовки

Проблема: Подумайте, когда вы последний раз целенаправленно мыли выключатели света и переключатели режимов на печке или духовке? Должно быть, давно. А между тем, их вы касаетесь очень часто – и не всегда чистыми руками.

Решение: Протирание ручек, выключателей и переключателей должно стать частью регулярной уборки в доме. Самый простой способ держать их в чистоте – обработка салфетками с хлорсодержащей пропиткой.

Кофеварка

Проблема: Казалось бы, ну о каких бактериях может идти речь, если прибор используется для приготовления горячего напитка? Увы, они там есть и в большом количестве. Большинство из них прячется в резервуаре для воды, который мы постоянно забываем промывать, и значительная их часть выживает и попадает в кофе, поскольку прибор не нагревает воду до температуры, достаточной для их гибели.