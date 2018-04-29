Белое под белое не носят! Какой лифчик носить с белой блузкой?

Вы можете удивиться и спросить: как это не носят? Какого же цвета носить белье, если не белого? Ответ вас может удивить... Потому что это даже не лифчик телесного цвета!
Известно, что ничто так не портит внешний вид белой блузки, топа, рубашки или футболки, чем проглядывающее из-под одежды нижнее белье, пишет Goodhouse.ru.
Да, несколько лет назад было в моде сочетание черного лифчика под белой блузкой, но в обычной жизни это выглядит, скорее, неряшливо.
Что же рекомендуют стилисты? Думаете, телесный лифчик?
Да, этот вариант, пожалуй, самый распространенный, и женщины чаще всего надевают под белый верх телесное белье. Но, как уверяют стилисты, он не самый лучший.
Попробуйте заменить телесный лифчик на красный. Не удивляйтесь, именно красный.
У кожи присутствует естественный красный оттенок, который помогает приглушить цвет ткани, делая красный лифчик почти незаметным под белой футболкой. Главное – подобрать правильный оттенок красного.
Так, женщинам со светлой кожей лучше выбирать красно-синий цвет лифчика.
Смуглой от природы коже оливкового оттенка подойдет цвет клюквы, а загорелой – винный цвет.
Так что в дополнение к телесным вариантам можно смело теперь рассматривать красные.
Единственный нюанс: лифчик не должен быть с оттенком фуксии или ярко-розовым. Он должен быть красным, винным, брусничным и т.д. Но не розовым. В этом случае он будет заметен.
И еще небольшой совет: женщинам с большой грудью бельевые стилисты часто рекомендуют получше присмотреться к красным лифчикам.