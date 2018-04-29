Белое под белое не носят! Какой лифчик носить с белой блузкой?

Известно, что ничто так не портит внешний вид белой блузки, топа, рубашки или футболки, чем проглядывающее из-под одежды нижнее белье, пишет Goodhouse.ru.

Да, несколько лет назад было в моде сочетание черного лифчика под белой блузкой, но в обычной жизни это выглядит, скорее, неряшливо.

Что же рекомендуют стилисты? Думаете, телесный лифчик?

Да, этот вариант, пожалуй, самый распространенный, и женщины чаще всего надевают под белый верх телесное белье. Но, как уверяют стилисты, он не самый лучший.

Попробуйте заменить телесный лифчик на красный. Не удивляйтесь, именно красный.

У кожи присутствует естественный красный оттенок, который помогает приглушить цвет ткани, делая красный лифчик почти незаметным под белой футболкой. Главное – подобрать правильный оттенок красного.

Так, женщинам со светлой кожей лучше выбирать красно-синий цвет лифчика.

Смуглой от природы коже оливкового оттенка подойдет цвет клюквы, а загорелой – винный цвет.

Так что в дополнение к телесным вариантам можно смело теперь рассматривать красные.

Единственный нюанс: лифчик не должен быть с оттенком фуксии или ярко-розовым. Он должен быть красным, винным, брусничным и т.д. Но не розовым. В этом случае он будет заметен.