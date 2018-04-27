73-летняя участница конкурса по маникюру Nailympia: мне надоело смотреть сериалы!

Алла рассказала нам, что в детстве занималась рисованием, а также была мужским парикмахером, поваром и рукодельницей. Однако последнее время из-за здоровья она проводила дома слишком много времени, поэтому решила обучиться чему-то новому. Пересмотрев кучу видео о маникюре на YouTube, женщина начала и сама рисовать на ногтях.

Nailympia – один из ведущих и самых престижных профессиональных конкурсов по дизайну и моделированию ногтей в мире. Его отличие от других соревнований в том, что этот конкурс доступен для участия для всех желающих, даже начинающий мастер, получивший только что знания, может выбрать подходящие для него номинации. В критериях по номинациям у чемпионата нет строгих правил, они дают свободу творчеству и развитию.