пятница, 27 апреля 2018 г.
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  • 73-летняя участница конкурса по маникюру Nailympia: мне надоело смотреть сериалы!

73-летняя участница конкурса по маникюру Nailympia: мне надоело смотреть сериалы! Смотрите видеоинтервью!

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11 мая в рамках выставки Ilu Sõnum впервые в Эстонии, в Таллинне, пройдет Чемпионат мира по маникюру Nailympia. Интересно, что в этом году от Эстонии дебютирует 73-летняя Алла Бурманн, которая сама научилась делать маникюр по видео из интернета.

Алла рассказала нам, что в детстве занималась рисованием, а также была мужским парикмахером, поваром и рукодельницей. Однако последнее время из-за здоровья она проводила дома слишком много времени, поэтому решила обучиться чему-то новому. Пересмотрев кучу видео о маникюре на YouTube, женщина начала и сама рисовать на ногтях.

А потом на нее случайно вышла организатор конкурса Виктория Приходько, которая и уговорила Аллу проявить себя на конкурсе.

Nailympia – один из ведущих и самых престижных профессиональных конкурсов по дизайну и моделированию ногтей в мире. Его отличие от других соревнований в том, что этот конкурс доступен для участия для всех желающих, даже начинающий мастер, получивший только что знания, может выбрать подходящие для него номинации. В критериях по номинациям у чемпионата нет строгих правил, они дают свободу творчеству и развитию.

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