воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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Рецепт: ориганиальная паста с креветками

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Паста с креветками

ФОТО: Ruslan Olinchuk / PantherMedia / Ruslan Olinchuk

Представляем вашему вниманию новенький вкуснейший авторский рецепт от Асмик Гаспарян.

Ингредиенты

Паста пучок

Креветки 4 шт.

Чеснок 1 головка

Розмарин 2 веточки

Мандарин 1 шт.

Сливки 200 мл

Соль, перец

Приготовление:

Пасту отварить. Креветки очистить от панцыря, удалить кишечник, пишет Ivona.bigmir.net.

Приготовить маринад: розмарин, чеснок, сок мандарина и апельсина, соль, оливковое масло. Очищенные креветки опустить в маринад на 10 мин. Жарить на хорошо горячей сковородке. Для аромата в сковородку выложить чеснок и дольку мандарина. Потом эту дольку подать к пасте. Креветки обжарить и достать.

В сковородку добавить сливки и перемешивать до получения соуса. Выложить горячую пасту вперемешку с креветками. Полить соусом. Подать с долькой жареного мандарина.

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