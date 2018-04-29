Рецепт: ориганиальная паста с креветками

Приготовить маринад: розмарин, чеснок, сок мандарина и апельсина, соль, оливковое масло. Очищенные креветки опустить в маринад на 10 мин. Жарить на хорошо горячей сковородке. Для аромата в сковородку выложить чеснок и дольку мандарина. Потом эту дольку подать к пасте. Креветки обжарить и достать.