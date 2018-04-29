Рецепт: ориганиальная паста с креветками

Представляем вашему вниманию новенький вкуснейший авторский рецепт от Асмик Гаспарян.
Ингредиенты
Паста пучок
Креветки 4 шт.
Чеснок 1 головка
Розмарин 2 веточки
Мандарин 1 шт.
Сливки 200 мл
Соль, перец
Приготовление:
Пасту отварить. Креветки очистить от панцыря, удалить кишечник, пишет Ivona.bigmir.net.
Приготовить маринад: розмарин, чеснок, сок мандарина и апельсина, соль, оливковое масло. Очищенные креветки опустить в маринад на 10 мин. Жарить на хорошо горячей сковородке. Для аромата в сковородку выложить чеснок и дольку мандарина. Потом эту дольку подать к пасте. Креветки обжарить и достать.
В сковородку добавить сливки и перемешивать до получения соуса. Выложить горячую пасту вперемешку с креветками. Полить соусом. Подать с долькой жареного мандарина.