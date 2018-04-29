Уже не модно: женщины отказываются от туфель на каблуках в пользу кроссовок

За последний год продажи женской обуви на высоком каблуке снизились в США на 12%, а продажи кроссовок – поднялись на 37%. И есть все основания полагать, что эта тенденция актуальна не только для США, пишет Goodhouse.ru.

«Комфорт – это самый модный тренд сегодня, - говорит Трэвис Хатчинсон, менеджер Lord & Taylor в Нью-Йорке. – Сегодня мы видим множество женщин, надевающих кроссовки с юбкой-карандаш, со строгим платьем или костюмом – они хотят чувствовать себя удобно».

Другие эксперты рынка связывают новый тренд с желанием покупательниц получить максимальную отдачу от приобретения обуви, которая может стоить довольно дорого.