воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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  • Уже не модно: женщины отказываются от туфель на каблуках в пользу кроссовок

Уже не модно: женщины отказываются от туфель на каблуках в пользу кроссовок

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Фото иллюстративное

ФОТО: Olaf von Lieres / PantherMedia / Olaf von Lieres

Эпоха высоких каблуков может уйти в прошлое: все чаще женщины между элегантностью и комфортом выбирают удобство. Продажи туфель на высоких каблуках падают, а наибольшей популярностью пользуются модели без каблука, на удобной подошве.

За последний год продажи женской обуви на высоком каблуке снизились в США на 12%, а продажи кроссовок – поднялись на 37%. И есть все основания полагать, что эта тенденция актуальна не только для США, пишет Goodhouse.ru.

«Комфорт – это самый модный тренд сегодня, - говорит Трэвис Хатчинсон, менеджер Lord & Taylor в Нью-Йорке. – Сегодня мы видим множество женщин, надевающих кроссовки с юбкой-карандаш, со строгим платьем или костюмом – они хотят чувствовать себя удобно».

Другие эксперты рынка связывают новый тренд с желанием покупательниц получить максимальную отдачу от приобретения обуви, которая может стоить довольно дорого.

«В конце концов, мы платим большие деньги за модную обувь – почему бы нам по-настоящему не наслаждаться каждой минутой!» - заявила Хатчинсон.

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