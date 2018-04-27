пятница, 27 апреля 2018 г.
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  • 83-летняя женщина стала самой пожилой моделью нижнего белья в мире

83-летняя женщина стала самой пожилой моделью нижнего белья в мире Фото!

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Бывшая «зайчик Playboy» позирует в шелке и кружеве, чтобы показать – пожилая женщина тоже может быть сексуальной.

В 60-х годах Дорри Джейкобсон работала моделью в знаменитом журнале Playboy в Чикаго и Нью-Йорке. Затем она счастливо вышла замуж и оставила карьеру. Но некоторое время назад любящая мать, бабушка и даже прабабушка снова примерила на себя костюмы, которые не надевала более пятидесяти лет, пишет Storytrender.

Несколько лет назад Дорри потеряла своего третьего мужа и решила начать новую главу своей жизни, снова занявшись любимым делом. Ее цель – вдохновить пожилых женщин, теряющих уверенность из-за своего возраста, передает Goodhouse.ru.

«Я хотела внести свой вклад в борьбу с эйджизмом. До этого я не видела пожилых женщин на страницах глянцевых изданий, и это внушает уверенность в том, что я все делаю правильно, - говорит Дорри. - Я хотела привлечь внимание людей и показать им, что женщины в возрасте тоже могут быть классными и стильными. Они все еще сексуальны».

Возраст – это не цифра, это отношение к жизни

Дорри ведет блог «Библия стиля для пожилых» (Senior Style Bible), начать который ей помогла дочь. Его появление в Сети стало сенсацией, на страницу уже подписаны тысячи пользователей. «Меня порадовала реакция людей. Я надеюсь, что мой пример вдохновляет других женщин. И мне действительно хочется наделать шума», - говорит Дорри.

По словам Дорри, ее семья и друзья во всем ее поддерживают. Она снова обрела себя спустя много лет, и это помогает ей оставаться молодой.

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