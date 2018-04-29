Восемь вещей, о которых мужчины предпочитают не рассказывать своим женщинам

Говорят, что больше 50% информации о себе мужчины оставляют за семью печатями. О чем они никогда не расскажут любимым женщинам? Что же скрывает сильный пол?

1. Нелестные отзывы о вас

Если мужчина любит женщину по-настоящему, он не станет расстраивать ее нелестными отзывами. Поэтому, если вы подозреваете, что товарищ вашего супруга или кто-нибудь из родственников не в восторге от вас, вряд ли вы об этом узнаете из уст любимого, передает Fabiosa.com/ru.

2. Тайные сбережения

Во многих семьях есть такое правило: мужчина приносит домой зарплату и отдает ее всю жене. По крайней мере, мы думаем, что всю. По статистике, каждый второй мужчина имеет заначки, равные, как минимум, 10-20% зарплаты.

3. Свои страхи

Мужчины до жути боятся выглядеть слабаками, поэтому часто совершают немыслимые поступки лишь для того, чтобы казаться смелыми и уверенными в себе. Они вряд ли расскажут вам, что боятся потерять рабочее место или стать родителем.

4. Свои обиды

На самом деле мужчины обижаются не реже женщин. Просто они качественно скрывают свои обиды. Мужчины боятся выглядеть жалкими и обиженными, поэтому редко признаются, что их задевают ваши колкие замечания или насмешки.

5. Свои недостатки

Это мы, женщины, любим сетовать и выставлять напоказ свои располневшие после праздников бедра и каждый раз, стоя перед зеркалом, критиковать маленькую грудь, целлюлит или большой нос. Мужчины же, какими бы безобразными они не были, никогда не станут при нас подчеркивать свои недостатки, которые при этом есть у каждого из них.

6. Причины расставаний с бывшими

В большинстве случаев мужчины редко вспоминают о том, что у них было до вас. Тем более, если воспоминания неприятные. Мужчина никогда не расскажет, что вел себя по-свински с бывшей пассией или наделал много глупостей, о которых сейчас сожалеет.

7. Интимные проблемы

Отказы мужчины от секса вызывает чаще всего две мысли: у него кто-то есть или он вас больше не любит. В действительности же причин может быть множество. Среди них - не исключение - могут оказаться проблемы по-мужски.

8. Прошлые неудачи

Каким бы неприятным и болезненным не было его прошлое, ваш мужчина никогда не расскажет вам всей правды. Скорее всего, его рассказ будет немного сокращен и приукрашен в пользу его самого.