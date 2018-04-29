Как сделать так, чтобы хлеб оставался свежим неделями

Главное правило - каким вы заморозите хлеб, таким он и будет. Не ждите, что черствый внезапно станет мягким и свежим. Если вы купили батон, а потом поняли, что долго он не протянет, то заморозьте его сразу. Для этого нужно нарезать его кусочками, пишет Fabiosa.com/ru.

Если в морозилке нет ничего, что может дать запах, то замораживать хлеб можно в бумажных пакетах. Если же есть, то в полиэтиленовых. Можно разложить в несколько пакетиков порциями, а можно просто доставать из одного столько, сколько нужно.

Хотите разморозить? Отлично. Просто достаньте необходимое количество кусочков и оставьте при комнатной температуре на 20-30 минут. Обратите внимание, что если бы вы замораживали целый батон, то ему бы пришлось отходить час, а то и полтора.