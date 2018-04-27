Это кошмар: чем рискуют пациентки пластических хирургов

По данным Лайфа, скончавшаяся в Москве молодая женщина мечтала о красивой большой груди, но, увы, не перенесла наркоза. Она умерла от острой сердечной недостаточности на хирургическом столе, пишет Medikforum.ru.

По словам экспертов, для негативных последствий пластики характерны те же проблемы, которые могут иметь место после любой неудачно выполненной хирургической операции, - это, например, кровотечения, отеки, инфекции, расхождение швов, синяки. Но помимо того пластической хирургии свойственны сугубо «свои», специфические осложнения.

Пластика груди. Наиболее безобидным промахом при проведении маммопластики может стать асимметрия груди. Самое неприятное, что грудные импланты могут не просто слегка «разъехаться». Иногда они значительно перемещаются по грудной клетке и даже переворачиваются. Но эту проблему решает дополнительная операция.

Гораздо серьезнее, когда грудной имплант не приживается в организме и начинается отторжение. Может возникнуть сильное воспаление, при котором по организму быстро распространяется инфекция, что связано с реальным риском смерти для пациентки.

Другим крайне опасным осложнением маммопластики является некроз сосков, при котором ткани этой части груди начинают отмирать. В тяжелом случае может потребоваться не просто удаление имплантов, а вообще удаление груди полностью.

Пластика лица. На лице выполняется много видов пластических операций, ведь фактически сегодня с помощью хирургии можно исправить любую черту. Какие возможные осложнения грозят при этом пациентам пластических хирургов?

Перекошенное лицо. Следствие того, что врачом во время операции случайно повреждается лицевой нерв.

Проблемы с веками и глазами. Результат неудачной блефаропластики. Самыми частыми осложнениями считаются асимметрия верхних век, асимметрия расположения швов, гематома на склере. Также возможны воспаления, в некоторых случаях формируются кожные кисты.

Деформация носа. Данное осложнение не такая уж и редкость при проведении ринопластики. В частности, бывают случаи седловидной деформации, искажающей правильную форму носа, а также смещения носовой перегородки, из-за которой могут возникать проблемы с дыханием.

Пластика тела. Вы слышали когда-нибудь о гниющих ягодицах? Сегодня очень модно закачивать в ягодицы для придания им красивой выпуклой формы свой собственный жир из других частей тела. Но эта процедура сопряжена с риском развития флегмоны – воспаления, при котором жир фактически начинает гнить. В свою очередь неудачное увеличение ягодиц с помощью имплантов может обернуться такими проблемами как миграция имплантов, кровотечения, инфекции.

По словам пластического хирурга Федора Красковского, если в клинике пациенту предлагают быстро лечь на операционный стол, доверять ей не стоит. В хорошем медучреждении выдадут направление на все анализы, а при наличии хронического заболевания отправят на осмотр к профильному специалисту для получения разрешения на операцию. Без такого обследования не думайте соглашаться на операцию, подчеркнул специалист.