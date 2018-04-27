Пять признаков, что вы страдаете в нездоровых отношениях

Вы знаете, что он обманывает вас, но не можете отпустить его

Вы можете быть разумным, проницательным человеком, который видит игры и манипуляции. Вы можете прекрасно понимать, что с вами обращаются неуважительно. Вы можете злиться на вашего партнера за это, но каждый раз, когда вы захотите уйти, он подбросит вам несколько крошек любви, и вы будете готовы вновь принять его. Вы верите в то, что он желает лучшего для вас, даже когда занимается исключительно своими интересами, пишет Soulpost.ru.

делаете все, чтобы ублажить его, и лояльны к ошибкам, даже когда он не приносит вам ничего кроме боли

Несмотря на то, что этот человек снова и снова причиняет вам боль, вы готовы вернуться к нему при первых признаках раскаяния. Как лягушка в медленно закипающей воде, вы пребываете в жаре, пока она не становится смертельной. Вы ходите по лезвию бритвы, расшибаясь в лепешку, чтобы удовлетворить его потребности, пренебрегая собственными.

Вы защищаете его перед другими, даже когда ваши близкие пытаются открыть вам глаза на этого человека и ваши отношения и показать, какой вред они вам причиняют. Ваши близкие видят, как ваш партнер истощает вас, физически и умственно. Но вы не готовы принимать реальность, и, вместо этого, рисуете в воображении ложный образ этого человека, вместо того, чтобы противостоять самой себе.

Вы чувствуете себя зависимой от него и теряете гораздо больше, чем получаете

Вы развиваете психологическую, биохимическую и физиологическую зависимость от этого человека. Ваши тело, ум и дух всецело отданы ему. Вы теряете сон, время, бесконечное количество энергии, бесчисленные часы и дни, пытаясь заставить его разглядеть вас, оценить и ответить взаимностью.

Вы тратите огромное количество эмоций, пытаясь сделать этого человека достойным, вместо того, чтобы признать, что он никогда не изменится. Вы фокусируетесь на том, чтобы ублажить его, вместо того, чтобы заняться собой.

Вы на грани самоуничтожения

Отравляющие люди заставляют вас уничтожать самих себя — это все равно, что психологическое убийство. Нездоровая связь лишает человека способности четко видеть реальность и себя. Ваша самооценка страдает, и чувство собственного достоинства улетучивается. Самоуничтожение становится автоматическим рефлексом; вы подсознательно программируетесь вредить себе, потому что уверены, что не достойны счастья и гармонии. Вы чувствуете себя в ловушке и совершенно беспомощны. Даже если у вас иной вариант развития событий, вы чувствуете себя неспособной или не хотите воспользоваться им, если это означает, что вы должны расстаться с тем, к кому привязаны.

Вы забываете о своем достоинстве и готовы занизить стандарты для отравляющего партнера