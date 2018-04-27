Анастасия Решетова раскрыла свои параметры и вес

«У меня исчезло понимание того, что происходит на самом деле, мне все время было мало достигнутого, и я продолжала худеть. Я думала только о том, чтобы стрелка на весах опустилась еще ниже. В итоге я сбросила около восьми килограммов за два месяца, что довольно много для столь короткого периода. Стоило мне попробовать маленький кусочек, и мой организм словно сошел с ума. Я ела еще и еще, не в силах остановиться. В тот вечер, за какую-то пару часов, я буквально проглотила два основных блюда, несколько закусок, целую пиццу и пять десертов. На следующий день я не просто корила себя, я специально вызывала рвоту, чтобы ни в коем случае съеденные калории не отложились в моем организме».