Анастасия Решетова раскрыла свои параметры и вес

22-летняя модель, первая вице-мисс Россия-2014, возлюбленная Тимати Анастасия Решетова ответила на вопрос подписчиков, который больше всего их интересовал. Девушка раскрыла свои параметры и вес.
Оказалось, что обхват груди Насти составляет 91 см, талии — 60 см, бедер — 100 см. При росте в 180 см Решетова весит 58 килограммов, пишет Soulpost.ru.
Весной прошлого года модель выпустила свою книгу «Сегодня я проснулась другой», где описывает свои советы по здоровому образу жизни. Кроме того, Настя призналась, что у нее было пищевое расстройство, в частности, булимия.
«У меня исчезло понимание того, что происходит на самом деле, мне все время было мало достигнутого, и я продолжала худеть. Я думала только о том, чтобы стрелка на весах опустилась еще ниже. В итоге я сбросила около восьми килограммов за два месяца, что довольно много для столь короткого периода. Стоило мне попробовать маленький кусочек, и мой организм словно сошел с ума. Я ела еще и еще, не в силах остановиться. В тот вечер, за какую-то пару часов, я буквально проглотила два основных блюда, несколько закусок, целую пиццу и пять десертов. На следующий день я не просто корила себя, я специально вызывала рвоту, чтобы ни в коем случае съеденные калории не отложились в моем организме».
Теперь Решетова тщательно следит за своим питанием и регулярно проходит детокс-курс в специальной клинике.