Она победила конкурс фитнес-бикини спустя всего 11 месяцев после родов

Впервые женщина попала в заголовки в 2016 году. Информационный повод был прекрасным. Тогда она завоевала главный приз на конкурсе World Beauty Fitness & Fashion (WBFF). Еще и подготовка была экстремально быстрой: родила и менее чем через 12 месяцев забрала победу! С тех пор Ингрида — частый гость на страницах СМИ, пишет Fabiosa.ru.

Будучи в положении, Радевич покрупнела до 82 килограммов. Когда дочери Арии было всего пару месяцев, молодая мать начала ходить в спортзал. В сжатом темпе ей удалось сбросить 25 килограммовю

Сегодня у Ингриды изнурительный график. Она трудится менеджером по производству на пищевой фабрике и каждый день упражняется по три часа.

«Я всегда просыпаюсь в 5 утра. Делаю 40-минутное кардио на тренажере Stairmaster, прежде чем мой парень отправится на работу. Вечером я 2-3 часа уделяю силовой тренировке. Но один день в неделю я отдыхаю», - говорит она.

Ингрида признается, что жизнь у нее бьет ключом и она не знает, как это скажется на отношениях с партнером: «Иногда это быстрое "привет", когда он пришел с работы, а я уже бегу в зал».

«В Instagram мне пишут молодые матери и спрашивают, когда начинать упражняться после родов. Лучший совет, который я могу дать, — дать организму прийти в себя и никуда не спешить. У каждой женщины свой опыт», — предостерегает Ингрида.

Она настаивает, что не надо гнаться за идеальным телом. После родов даже прогулка в парке может казаться испытанием, что и было со спортсменкой. «Я внимательно прислушивалась к своему телу, прежде чем вернуться в зал».

Фотографии Ингриды неплохо мотивируют. Благодаря им она собрала 56 тысяч подписчиков в Instagram. Кто-то в комментариях предполагает, что женщина ест стероиды. Но она с позитивом отвечает, что суть в здоровом питании.