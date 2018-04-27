Райское наслаждение: простой рецепт ленивых вареников с секретным ингредиентом

Ленивые вареники получили свое название за простоту в приготовлении. За то время, пока вы поставите воду закипать, успеете подготовить тесто! Потом нужно лишь сварить ваше лакомство. Сегодня мы решили поделиться простым, но интересным рецептом ленивых вареников с секретным ингредиентом. Долго томить не будем - это кокосовая стружка! Именно она добавит вкусных сладких ноток идеальному завтраку. Запоминайте рецепт.