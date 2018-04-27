Райское наслаждение: простой рецепт ленивых вареников с секретным ингредиентом

Ленивые вареники получили свое название за простоту в приготовлении. За то время, пока вы поставите воду закипать, успеете подготовить тесто! Потом нужно лишь сварить ваше лакомство. Сегодня мы решили поделиться простым, но интересным рецептом ленивых вареников с секретным ингредиентом. Долго томить не будем - это кокосовая стружка! Именно она добавит вкусных сладких ноток идеальному завтраку. Запоминайте рецепт.
Ингредиенты:
творог - 400 г;
цельнозерновая или белая мука - 100 г;
ванильный сахар - 1 ст. л.;
сахар - 2-3 ст. л.;
кокосовая стружка - 2 ст. л.;
сметана, сливочное масло, ягоды, мята - по желанию.
Первым делом предлагаем поставить воду, чтобы она закипала. Разминаем творог, чтобы крупинки стали однородной массой. Это можно сделать ложкой, а можно просто взбить его блендером. Добавляем муку, кокосовую стружку, ванильный и обычный сахар. Если любите сладкое, то можете добавить больше, чем в нашем рецепте, пишет Fabiosa.ru.
Замешиваем тесто. Оно получается мягким и не прилипает к рукам. Из получившегося "колобка" делаем продолговатые "колбаски", а потом начинаем разделять их на одинаковые кружочки. Скатываем ладошками, чтобы получились гладкие шарики.
В кипящую воду забрасываем вареники. Она сразу же охладится, поэтому ждем, пока начнет кипеть уже повторно. Прикручиваем огонь до среднего. Периодически помешиваем, но аккуратно. Как только вареники начнут всплывать, их можно доставать ситечком или шумовкой.
Смазываем каждый вареник сливочным маслом, а потом украшаем сметаной, мятой и ягодами. Дайте волю фантазии. Приятного аппетита!