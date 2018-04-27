Страдающая от аллергии на беременность британка хочет родить второго ребенка

28-летняя Лора забеременела в конце 2015 года, и на сроке 12 недель у нее начались странные проявления – резко падало давление, она теряла сознание. Позже, в 20 недель, к этим симптомам присоединились другие: бедра, грудь и живот Лоры покрылись красной зудящей сыпью. Зуд был настолько сильным, что Лора не могла спать и расчесывала кожу до крови. «Все мое тело болело и горело», - вспоминает Лора, пишет Deti.mail.ru.

Как пишет The Daily Mail, Лоре поставили диагноз «полиморфный дерматоз беременных». Это состояние, похожее на аллергию, встречается примерно в одном случае на 160 беременностей. Его связывают с аномальной иммунной реакцией материнского организма на клетки плода.

Хотя считается, что никакой опасности для здоровья матери, плода и новорожденного полиморфный дерматоз беременных не представляет, день за днем переносить невыносимый зуд очень тяжело. «Если честно, на последних неделях я еле справлялась, я считала дни, оставшиеся до родов, – говорит Лора. – Я была просто в отчаянии, просила, чтобы мне индуцировали роды пораньше, но мне отказали».

В конце концов, 31 августа 2016 года, через неделю после ПДР, Лора родила сына Флинна: «Это было такое облегчение, что с ним все в порядке и он, наконец, вне меня, и значит этот ад закончился». Однако это было еще не все – утихнув на несколько дней, высыпания и зуд снова вернулись и не уходили весь первый месяц после родов, пока у Лоры не стабилизировался гормональный фон. Лоре не помогали ни кремы, ни антигистаминные препараты, ей было так плохо, что она даже не могла кормить грудью и ласкать малыша. Спустя месяц все прекратилось само собой.